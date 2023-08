Apator Toruń - Motor Lublin TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj Apator Toruń - Motor Lublin STREAM ONLINE LIVE 13.08.2023

Mecz Apator Lublin - Motor Lublin zostanie rozegrany w niedzielę 13 sierpnia 2023 i otworzy fazę play-off żużlowej PGE Ekstraligi. Przed nami ćwierćfinały. Początek meczu Apator - Motor w Toruniu o godzinie 14.

Żużlowcy Apatoru Toruń liczą na to, że na Motoarenie wykorzystają atut własnego toru. Zarówno gospodarze, jak i goście ostatnio mieli powody do radości. Torunianie wywieźli z Gorzowa dwa cenne punkty ze starcia Stalą, z Motor w meczu na szczycie PGE Ekstraligi pokonał na wyjeździe liderującą BETARD Spartę Wrocław, rewanżując jej się za porażkę w Lublinie. W fazie zasadniczej Apator pokonał w Toruniu Motor 46:44, a to zwiastuje duże emocje również dzisiaj. Znakomite zawody pojechał wtedy Emil Sajfutdinow, zdobywca 12 pkt. Bartosz Zmarzlik zdobył wtedy dla Motoru Lublin 12 pkt, ale nie wystarczyło to jego drużynie. W Lublinie Motor wziął srogi rewanż, wygrywając aż 59:31.

Apator Toruń przystępuje do meczu z Motorem Lublin w pełnym zestawieniu. Paweł Przedpełski w Gorzowie zaliczył groźny upadek, uszkadzając nadgarstek, ale jest zgłoszony do rywalizacji. Takiego komfortu nie mają lublinianie. Motor jest wciąż osłabiony brakiem Jacka Holdera, który przechodzi rehabilitację po wypadku w finale DPŚ we Wrocławiu. Kibice mistrzów Polski liczą na błysk geniuszu Bartosza Zmarzlika, który właśnie znów potwierdził wysoką formę, wygrywając Grand Prix Łotwy w Rydze.

Mecz Apator Toruń - Motor Lublin w 1/4 finału PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 13 sierpnia 2023. Początek meczu Apator - Motor o godzinie 14. Transmisja TV z meczu Apator Toruń - Motor Lublin na antenie ELEVEN SPORTS 1 oraz online na Elevensports.pl