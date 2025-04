Debata prezydencka w Końskich: NAJLEPSZE MEMY. Wejście Senyszyn, Najman i freak-fighty [GALERIA]

Piłkarz duńskiego klubu szalał za kierownicą. Grozi mu surowa kara, chcą go deportować!

Debata prezydencka w Końskich: Najlepsze memy

Wybory prezydenckie 2025 wzbudzają ogromne emocje. W piątek, 11 kwietnia odbyła się pierwsza debata prezydencka z udziałem piątki kandydatów. W Końskich pojawili się Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Marek Jakubiak, Szymon Hołownia i Joanna Senyszyn. Chaotyczny przebieg i ogromne reakcje publiczności sprawiły, że najprawdopodobniej nie do końca przebiegła ona zgodnie z planem.

Debata prezydencka w Końskich była bardzo szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Internauci nie mogli pozostać na to obojętni. Media społecznościowe zostały zalane falą memów – wejście spóźnionej Joanny Senyszyn i jej reakcja została porównana do piłkarzy i innych polityków, sama debata została porównana do freak-fightowej konferencji, a zapowiedzi Krzysztofa Stanowskiego były obiektem żartów.

Nie mogło zabraknąć także nawiązań do uwielbianego w internecie serialu „Świat według Kiepskich”.

Zobacz galerię memów z debaty prezydenckiej w Końskich poniżej.

Kiedy wybory prezydenckie 2025? Debata w Końskich - kto wziął udział?

Wybory prezydenckie w 2025 roku odbędą się 18 maja – to data pierwszej tury. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50% głosów, druga tura zaplanowana jest na 1 czerwca. Wśród głównych faworytów sondaży znajdują się Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen.

Organizatorzy piątkowej konferencji zapowiedzieli, że do udziału zaproszeni zostali wszyscy zgłoszeni kandydaci. Ostatecznie pojawiła się na niej jedynie piątka kandydatów - kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, posłanka Joanna Senyszyn, poseł Marek Jakubiak oraz dziennikarz Krzysztof Stanowski.