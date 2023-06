Ivana Knoll odsłoniła obłędnie seksowne ciało. Chorwacka seksbomba ponętnie wygina się na plaży, ale jedno rozwścieczyło fanów

Ivana Knoll od lat buduje swoją rozpoznawalność m.in. pozując do zdjęć przy okazji wielkich imprez sportowych. Większy rozgłos przyniosły jej mistrzostwa świata w Katarze, które odbyły się pod koniec 2022 roku. Chorwatka miała też sporo szczęścia, bo jej rodacy świetnie radzili sobie w turnieju i mogła oglądać ich aż do samego końca turnieju – Chorwaci dotarli bowiem do półfinału i ostatecznie sięgnęli po brązowy medal. Niedawno Ivana Knoll pojawiła się znów na meczach swojej reprezentacji, bowiem rywalizowała ona w Lidze Narodów i dotarła tam do finału, gdzie ostatecznie poległa przeciwko drużynie Hiszpanii. I to właśnie z tym związane są negatywne emocje kibiców z Chorwacji skierowane do Ivany Knoll po jej ostatnich zdjęciach.

Ivana Knoll wskoczyła w niezwykle skąpe bikini. Część fanów jest... wściekła!

Miss Mundialu nie rezygnuje z publikowania odważnych zdjęć, na których niewiele zostawia wyobraźni swoim obserwującym. Tym razem postanowiła udać się do Sevilli i tam wzięła udział w sesji na plaży, a do takiej scenerii pasuje oczywiście bikini. Na swój profil na Instagramie Knoll wrzuciła dwa zdjęcia, na której znów prezentuje swoje kobiece kształty, ale nie wszystkim pasowało to, co na siebie założyła.

Okazało się bowiem, że bikini Ivany Knoll jest w barwach... Hiszpanii, a do tego na jednej z miseczek górnej części stroju kąpielowego widać herb Hiszpanii. Kibice piłkarscy od razu zwrócili na to uwagę i Chorwaci nie zostawili suchej nitki na modelce: „Nie minęło nawet 7 dni odkąd przegraliśmy, a Ty nie miałaś lepszego pomysłu na zdjęcie niż w hiszpańskim bikini”, „To jest ten słynny patriotyzm”, „W szachownicy lepiej wyglądałaś”, „Tak właśnie reprezentujesz swoją drużynę”, „Mogłaś sobie to darować” – czytamy pod postem.