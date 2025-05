Krzysztof Stanowski prowadził program w TVP Sport. Tyle za niego zarobił

Debata prezydencka rozpaliła internet. Głośno o niej zrobiło się jeszcze przed jej startem, gdy w specjalnym vlogu „Kanału Zero” pokazano wielką awanturę w siedzibie TVP o mającą prowadzić debatę dziennikarkę TVP Dorotę Wysocką-Schnepf. Mimo informacji o złożeniu propozycji nowej prowadzącej, ostatecznie to właśnie 54-latka prowadziła debatę oglądaną przez miliony. Już na samym początku zrobiło się gorąco po ataku w jej stronę kandydata na prezydenta Krzysztofa Stanowskiego.

- Widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Sądziłem, że się pani spali ze wstydu – powiedział Stanowski. Na reakcję prowadzącej trzeba było poczekać kilkanaście minut. Najpierw Wysocka-Schnepf przypomniała o słowach profesora Bartoszewskiego. - Kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga. To nieprzyjemne, ale nie każdy może mnie obrazić – dodała. Po kolejnym ataku Stanowskiego dodała, że dziennikarz prowadził program „Stan Futbolu” za czasów Jacka Kurskiego.

Stanowski odpowiedział, ujawniając, ile zarabiał za ten program. - To prawda, miałem program, mogę już to chyba powiedzieć, bo minęło sporo czasu. Program produkowałem samemu, zapraszałem gości, wysyłałem sygnał moim sprzętem, nagrywałem moimi kamerami... A brałem za to chyba 4 tys. zł za odcinek przez pierwsze trzy-cztery lata. W ostatnim półroczu była podwyżka do 6 tys. - powiedział.

Łącznie zarobiona przez niego kwota według wyliczeń „Onetu” miała wynieść ok. 1,5 miliona złotych.

Wysocka-Schnepf atakuje Stanowskiego: Sprzedał się Kurskiemu

Dorota Wysocka-Schnepf zdecydowała się kolejny raz zaatakować Krzysztofa Stanowskiego. - Coś takiego! Katon dziennikarstwa zarabiał u Kurskiego! Prawie 1,5 mln. Za nic. Oddawał gotowce ze swoich kanałow, nie robił nowych. Polityk PiS płacił hojnie, a niemoralny moralista odwdzięcza się dziś PiS-owi. Czy arcykapłan mamony spali się ze wstydu? - stwierdziła. Po chwili się poprawiła, twierdząc, że ostatecznie kwota miała nie przekroczyć miliona złotych.

Stanowski odpowiedział z kolei na wpis „Onetu” zatytułowany „Krzysztof Stanowski za czasów PiS zarabiał w TVP. Ujawniamy, jakie wystawił faktury”.

- Co za debile. Powiedziałem w swoim programie, że sprzedawałem kompletnie zrealizowany program za 4000 złotych za odcinek (wszystkie koszty produkcji, sprzęt, operatorzy, dźwięk, makijaż, goście), w samej końcówce za 6000, a ci sprawdzili i im wyszło, że mówiłem prawdę. Natomiast z programu sam zrezygnowałem, bo już mi się go nie chciało robić (higieniczne piątki, brak wolnych weekendów). Jakbym robił ten program przez 20 lat to "zarobiłbym" w totalu już w ogóle tyle, że o k***a. Szukacie, szukacie i nic nie możecie na mnie znaleźć, trochę mi was szkoda – napisał, dodając w kolejnym wpisie, że to on, a nie dziennikarze „Onetu” ujawnili dokładne kwoty”.

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2025?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w tę niedzielę, 18 maja. Głosujący mogą poprzeć jednego z trzynastu kandydatów. Według sondaży największą szansę na drugą turę mają Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Druga tura, jeśli zajdzie taka konieczność, odbędzie się już 1 czerwca.