Najpiękniejsza koszykarka świata odsłoniła nagie piersi. Nie wstydziła się tego pokazać. Widoki, jakich nie wyrzucicie z pamięci

Piłkarski gwiazdor idzie do sądu z ministrem spraw wewnętrznych. „Jestem wykorzystywany jako instrument w grach politycznych”

Valentina Vignali bez wątpienia jest jedną z najseksowniejszych sportsmenek na całym świecie. Włoszka oprócz tego, że na co dzień występuje w drużynie Virtus Pavona, także prężnie rozwija swoją karierę w modelingu. Ma już w tym niemałe doświadczenie - miała sesje dla popularnych magazynów takich jak "Playboy" czy "GQ". Nic dziwnego, że niemal wszystkie obiektywy fotoreporterów są zazwyczaj skupione właśnie na niej. 32-latka pracowała dla kilku różnych marek strojów kąpielowych, ale także brała udział w wielu konkursach piękności, zdobywając uznanie jury. W 2010 roku była finalistką konkursu Miss Italia.

Valentina Vignali znowu zachwyciła fanów! Koszykarka i modelka zapozowała topless

Vignali może pochwalić się ogromną ilością obserwujących na "Instagramie", ponieważ jest ich aż 2,7 mln osób. Modelka często udziela się w mediach społecznościowych, a z ostatniej wyprawy do Kenii przywiozła wiele ujęć, które zapierają dech w piersiach. - Zbliżając się do ostatniego dnia tutaj, postanowiłam wyrzucić wszystkie zdjęcia, które ostatnio zrobiłem w ośrodku, bo jest cudownie. Dziesięć zdjęć to za mało, żeby pokazać wszystkie zakątki tego raju - podpisała galerię zdjęć, gdzie na jednym pozowała topless.