Nie żyje mistrz Polski i medalista paralimpiady. Jacek Gaworski miał 57 lat, zmarł dwa dni przed urodzinami

Nie żyje Jacek Gaworski, polski medalista igrzysk paralimpijskich

Ogromny żal obiegł rodzinę polskiego sportu paralimpijskiego W niedzielny wieczór tragiczne informacje zostały przekazane przez żonę Jacka Gaworskiego, wielokrotnego medalistę igrzysk paralimpijskich, mistrzostw świata, Europy i Polski. Jacek Gaworski zmarł w wieku 57 lat. Za dwa dni miał obchodzić swoje kolejne urodziny. Największy sukces osiągnął w 2016 roku w Rio de Janeiro podczas igrzyska paralimpijskich.

Jacek Gawrocki był florecistą. Jesienią 2023 roku w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl przyznawał, że stwardnienie rozsiane i czerniak błon śluzowych, na które cierpiał jedynie się pogarszają. Polski olimpijczyk przyznawał, że ból towarzyszył mu w każdej sekundzie w ostatnim czasie.

- Codziennie jestem na środkach przeciwbólowych, a czuję, jak gdyby ktoś miażdżył mi klatkę piersiową. Bez leków miałem wrażenie, że ktoś dosłownie łamie mi kości. Ból towarzyszył mi w każdej sekundzie, niezależnie od pozycji. Nie mogłem nawet na chwilę odetchnąć – mówił Gaworski.

Wzruszający post żony o Jacku Gaworskim. Zdobył srebro w Rio

Informację o śmierci Jacka Gaworskiego przekazała jego żona, która opublikowała wzruszający wpis w mediach społecznościowych.

„Zdjął zbroję, założył skrzydła. Po heroicznej walce z chorobą zmarł mój ukochany mąż, Jacek Gaworski. Niewyobrażalnie cierpiał, ale ponad wszystko pragnął żyć. Był wybitnym sportowcem, szermierzem florecistą – srebrnym medalistą igrzysk w Rio 2016, wielokrotnym medalistą mistrzostw świata i Europy, wielokrotnym złotym medalistą mistrzostw Polski. Przede wszystkim był człowiekiem wielkiego serca i odwagi, który swoją postawą inspirował i wzruszał wielu – napisała na Instagramie jego żona.

Był miłością mojego życia. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali go przez lata choroby – dzięki Wam do dziś udawało się oszukać śmierć.Wykupiliście dla Jacka bezcenny czas życia, za co na zawsze pozostanę Wam wdzięczna.”

