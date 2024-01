Partnerka Kamila Grabary odsłoniła obłędne wdzięki. Zdjęcia Dominiki Robak w bikini mogą wywołać zawroty głowy

Kamil Grabara z pewnością wpisuje się w profil polskiego bramkarza. Utalentowany, ale też z mocnym charakterem, który nie raz wywołał wiele dyskusji. Za kilka dni Grabara będzie świętował 25. urodziny, więc ma przed sobą jeszcze wiele lat kariery, a zdaje się, że wchodzi na naprawdę wysoki poziom. Jego dobre występy w FC Kopenhaga sprawiły, że zainteresował się nic VfL Wolfsburg i od nowego sezonu to właśnie barw klubu z Bundesligi będzie bronił polski golkiper. Póki co jednak została mu do rozegrania wiosna w Danii, a teraz korzysta on jeszcze z urlopu, na który wybrał się z ukochaną Dominiką Robak.

Partnerka Kamila Grabary pokazała gorące zdjęcia w bikini

Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych, Kamil Grabara i jego partnerka wybrali się na urlop do Meksyku. Para spędza czas w luksusowym Etereo, Auberge Resorts Collection w Playa del Carmen.

Oboje chętnie chwalą się kolejnymi zdjęciami ze wspólnego wypadu. Dominika Robak, jako modelka, prezentuje się na nich naprawdę zjawiskowo, nie zabrakło zdjęć z kolacji, spacerów po plaży, ale też i odważnych fotek w bikini. To właśnie to ostatnie wywołało sporo emocji wśród fanów, bowiem taki strój niezwykle podkreśla wdzięki ukochanej Kamila Grabary. Fotkę w bikini możecie zobaczyć poniżej, natomiast wyżej znajdziecie całą galerię zdjęć Dominiki Robak.