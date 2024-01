i Autor: instagram, Lukasz Glowala / Forum

Uff, jak gorąco!

Postawiliśmy oczy w słup po zobaczeniu, czym zajmuje się teraz miss Polski z 2005 roku. Mówi, że jej ciało jest „pełne i soczyste”, te zdjęcia stopią lód

Choć Renata Nowak nie jest powszechnie znana kibicom, to szybko może się to zmienić. Seksowna kobieta, która w 2005 roku była Miss Polski, próbuje swoich sił w sporcie. Teraz fani mogą podziwiać jej wdzięki nie na wybiegu, a na zawodach fitness. Przepiękna Renata Nowak postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie innej formie. W poniższej galerii zobaczycie, jak jej to wychodzi.