Specjalista jajowatej piłki molestował kobietę. Koniec kariery australijskiego rugbysty?

Do haniebnego czynu miało dojść w hotelu Beach Road w Bondi na przedmieściach Sydney. Po aresztowaniu obwiniony usłyszał zarzuty dotykania seksualnego innej osoby bez jej zgody oraz do podżegania innej osoby do dotykania seksualnego i do stosunku płciowego bez zgody pokrzywdzonej. Dowodami w tej sprawie są przechwycone przez prokuraturę dwie rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez Beale’a z pokrzywdzoną po zajściu.

Jak poinformowali prawnicy Beale’a – przyznał się on podczas przesłuchania do popełnienia zarzucanych mu czynów i do „niewierności”.

Zwolniony został za kaucją, ale pod surowymi wymogami: każdego dnia od poniedziałku do piątku zgłaszać się na posterunek policji w Waverley, nie kontaktować się z pokrzywdzoną, nie używać narkotyków ani alkoholu i poddawać się pod tym kątem kontroli przez policję oraz oddać paszport. Rozprawa sądowa ma się odbyć 22 marca. Kurtley Beale, z pochodzenia aborygen, reprezentant kraju seniorów od roku 2009, był kandydatem do udziału po raz czwarty w Pucharze Świata w rugby, który w tym roku odbędzie się we Francji.

