Świetna figura

Tak wygląda ciało 45-letniej byłej żony legendy kadry. Nie dowierzaliśmy własnym oczom. Niewiarygodna sylwetka piękności

Tomasz Piechna 17:42

Utrzymanie świetnej sylwetki mimo upływającego czasu to cel wielu osób. Nie jest to sztuką łatwą, bo wymaga sporo poświęcenia i zwracania uwagi zarówno na to, co się je oraz częstego przebywania na siłowni. Jednak nie jest to niemożliwe, a udowadnia to była żona Rafaela van der Vaarta, legendy reprezentacji Holandii. Sylvie Meis choć ma już 45 lat zachwyca wyglądem.