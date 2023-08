Unia Leszno - Sparta Wrocław TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj Unia Leszno - Sparta Wrocław STREAM ONLINE LIVE 13.08.2023

Mecz Unia Leszno - Sparta Wrocław zostanie rozegrany w niedzielę 13 sierpnia 2023 i będzie to trzeci ćwierćfinał w fazie play-off żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu Unia - Sparta w Lesznie o godzinie 19.15.

Żużlowcy Unii Leszno liczą na to, że znów w meczu ze Spartą Wrocław wykorzystają atut własnego toru. Niedawno na stadionie im. A. Smoczyka sprawili niespodziankę, pokonując prowadzącą w tabeli PGE Ekstraligi Spartę 48:42. To była pierwsza porażka zespołu z Wrocławia w sezonie. Kapitalnie pojechał wtedy Janusz Kołodziej, który zdobył dla Unii Leszno aż 14 punktów. W ekipie gości kontuzjowany był wtedy Piotr Pawlicki, co okazało się kluczowym osłabieniem. Teraz BETARD Sparta pojedzie już w Lesznie w optymalnym składzie. Piotr Pawlicki był już do dyspozycji trenera w meczu przeciwko Motorowi Lublin i zdobył 7 punktów. Nie uchroniło to lidera przed porażką z mistrzem Polki na zakończenie fazy zasadniczej.

Unia Leszno sezon zasadniczy zakończyła porażką 44:46 z Wilkami Krosno (44:46), ale w tym meczu oszczędzała kluczowych zawodników, którzy niedawno wrócili do rywalizacji po kontuzjach. W pierwszym w tym sezonie meczu Unii ze Spartą we Wrocławiu gospodarze wygrali wyraźnie 52:38. Szykują się wielkie emocje.

Mecz Unia Leszno - Sparta Wrocław w 1/4 finału PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 13 sierpnia 2023. Początek meczu Unia Leszno - Sparta Wrocław o godzinie 19.15. Transmisja TV z meczu Unia Leszno - Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.