Najseksowniejsza polska siatkarka w w naturalnym wydaniu. Jej gorący wzrok stopi nawet lodowiec, mamy fotografię

Martyna Grajber-Nowakowska cieszy się ostatnimi czasy wielką popularnością. Gwiazda, która jest jednym z filarów polskiej kadry siatkarek dokonała ostatnio bardzo ciekawych przenosin i fani będą mogli oglądać ją ponownie w barwach Chemika Police. Na jednej z ostatnich fotografii zamieszczonych na mediach społecznościowych, zawodniczka pokazała swoje piękne oblicze, obok którego nie da się przejśc obojętnie. To zdjęcie po prostu trzeba zobaczyć!

Martyna Grajber-Nowakowska czaruje urodą. Wyjątkowe zdjęcie gwiazdy polskiej siatkówki

O Martynie Grajer-Nowakowskiej było ostatnio głośno. Zawodniczka, która występowała jeszcze do niedawna w Unionvolley Pinerolo przeniosła się do Chemika Police, w którym już występowała. Fani nie mogą doczekać się jej ponownego występu w barwach klubu, a ona sama postanowiła pochwalić się wyjątkowo pięknym zdjęciem, umieszczonym na swoich mediach społecznościowych. Żona Jana Nowakowskiego pokazała swoje naturalne oblicze, co może zadziwiać w czasach, w których widzimy znane postaci w pełnych makijażach. Trzeba jednak przyznać, że uroda reprezentantki Polski broni się sama i wygląda zupełnie wspaniale. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Martyny Grajber przejdź do galerii zamieszczonej w tekście.