Najseksowniejsza polska siatkarka zrzuciła z siebie koszulkę. Jej piersi niemal wyskoczyły na wierzch, podgrzała atmosferę

Polskie siatkarki rywalizują obecnie w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. W środę po niezwykle zaciętym boju musiały uznać wyższość Amerykanek w tie-breaku. Nie zmienia to faktu, że Polki spisują się w tegorocznej LN znakomicie i są już niemal pewne awansu do turnieju finałowego. Dzięki kolejnym zwycięstwom znacząco zwiększyły też swoje szanse na awans do igrzysk olimpijskich. Kibice cieszą się ich występami, ale w kadrze od pewnego czasu brakuje Martyny Grajber. 28-letnia przyjmująca jakiś czas temu była jedną z liderek reprezentacji, jednak pod wodzą Stefano Lavariniego straciła swoje miejsce. Nie odzyskała go nawet po zdobyciu mistrzostwa Polski z ŁKS-em Łódź, któremu pomogła w finałowym meczu po transferze medycznym wobec poważnej kontuzji Zuzanny Góreckiej. Pomimo braku gry w kadrze, Grajber dalej jest jedną z ulubienic fanów.

Martyna Grajber pokazała dekolt głęboki tak, że nie mogliśmy oderwać wzroku

Czołowa polska przyjmująca odnajduje się bez reprezentacji i śledzi popisy koleżanek m.in. w roli ekspertki TVP Sport. Obowiązki telewizyjne nie przeszkadzają jej w dbaniu o odpowiednią formę przed kolejnym sezonem, w którym Grajber będzie występowała na pozycji libero w Chemiku Police. 28-latka cały czas utrzymuje reżim treningowy, o czym najlepiej świadczy jej ostatnia publikacja na Instagramie. W tym portalu społecznościowym profil pięknej siatkarki śledzi blisko 45 tysięcy użytkowników, którzy często mogą zajrzeć za kulisy codziennego życia ulubienicy.

W środę, już po meczu Polek z Amerykankami, Grajber udała się na trening. Dbanie o formę wymaga intensywnych ćwiczeń, które najlepiej wychodzą jej w odpowiedniej sportowej odzieży. Zresztą siatkarka nawiązała współpracę z jedną z marek, której komplety bardzo się jej podobają. Strój składający się z różowych leginsów i sportowego stanika mocno rzuca się w oczy, tym bardziej że Grajber zapozowała z naprawdę głębokim dekoltem. "Kolejny dzień w biurze" - podsumowała z siłowni, ale trudno było od niej oderwać wzrok. Poniżej zobaczysz gorące zdjęcie Martyny Grajber w samym staniku:

i Autor: Instagram/Martyna Grajber Martyna Grajber w sportowym staniku z dekoltem