Polska - Holandia O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj piątek 1.09.2023 ME Polska - Holandia O której grają siatkarze dzisiaj

Mecz Polska - Holandia siatkarzy w ME już dzisiaj. Zespół Nikoli Grbicia rozpoczął walką w Mistrzostwach Europy od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Czechami, a z Holandią powinno być już trudniej. Wilfredo Leon dwa razy wystąpił w mistrzostwach Europy i dwukrotnie kończył imprezę zdobyciem z Biało-Czerwonymi brązowego medalu. Kubańsko-polski przyjmujący reprezentacji siatkarzy, zapowiada, że w ME 2023 wcale nie będzie łatwiej.

Mecz Polska - Holandia dziś o godzinie 20. – Najtrudniejsze w takich zawodach jest to, jak się zacznie imprezę – uważa Wilfredo Leon. – Jak zrobisz pierwszy dobry krok do przodu, to potem nie jest może łatwo, ale przychodzi rytm. My zaczniemy z Czechami i podejdziemy do nich tak jak do każdego rywala. Trzeba być twardym od pierwszej piłki. Nie ma łatwych meczów, nie można tak myśleć. Każdy się na nas nastawi w sposób specjalny. Nie podda się, z góry uznając, iż nie ma szans. Przeciwnie, spróbuje nas ugryźć i pokazać twardą walkę, bo to jedyna droga - dodaje Wilfredo Leon.

Wilfredo Leon nie chce mówić, co jest największą siłą reprezentacji Polski, ale dobrze wie, że pozycja przyjmującego jest obsadzona bodaj najmocniej na świecie. – Mamy duży wybór, trener powołał pięciu przyjmujących, bo uznał, że to dobre wyjście, podobnie jak na finale Ligi Narodów. Mam nadzieję, że każdy da z siebie sto procent i że w każdym meczu zobaczymy moc całej naszej drużyny, a nie na przykład tylko ośmiu czy dziewięciu graczy. Chcemy, by czternastu prezentowało równą grę – podkreśla.

Polacy zeszli z największych obciążeń treningowych, które szczególnie dały im w kość podczas Memoriału Wagnera w Krakowie. W ME z dnia na dzień powinni pokazywać coraz lepszą formę. – Nie najlepiej się czułem, nogi bolały mnie mocno, ale jest już dużo lepiej – nie ukrywa Leon. – Fizjoterapeuci odwalili kawał dobrej roboty. Skaczę bez problemu – zapewnia nasz gwiazdor. – W mistrzostwach Europy największa świeżość ma przyjść od drugiego etapu, czyli fazy pucharowej, a potem na półfinał i finał. Nie spodziewam się, byśmy w pierwszej rundzie mieli najwyższą dyspozycję.

Mecz Polska - Holandia w ME siatkarzy zostanie rozegrany w piątek 1 września 2023 r. Początek meczu Polska - Holandia o godzinie 20. Transmisja TV z meczu Polska - Czechy na TVP 1 i Polsacie Sport.

Znakomite otwarcie #EuroVolleyM w wykonaniu reprezentacji Polski ❗️Oby tak dalej Panowie i czekamy na kolejne mecze 💪 🔥 ✅Polska-Czechy 3️⃣:0️⃣ (25-17; 25-20; 25-20) pic.twitter.com/vsqyIFvRZN— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 31, 2023