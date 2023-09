Polska - Korea Płd. O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj 17.09.2023 niedziela Kwalifikacje do igrzysk Polska - Korea O której grają siatkarki dzisiaj

Norbert Huber wykrzyczał to do kamery jak Pudzianowski! Gwiazdor KSW może czuć dumę, takich scen po finale ME nie mógł się spodziewać

Mecz Polska - Korea Południowa siatkarek już dzisiaj. Nasze siatkarki zaczęły występ w kwalifikacjach do IO od zwycięstwa 3:0 nad Słowenią. Korea, nasze dzisiejsze rywalki, przegrała 0:3 z Włochami. Ten turniej ma wielką stawkę: dwie najlepsze drużyny otrzymają przepustki na igrzyska w Paryżu. Dla polskich siatkarek byłby to pierwszy występ olimpijski od 2008 roku. – Patrzę na to optymistycznie, mamy papiery na awans i dziewczyny, które chcą sukcesu i dobrze się ze sobą czują – mówi „Super Expressowi” Izabela Bełcik (43 l.), była rozgrywająca reprezentacji Polski, trzykrotna medalistka mistrzostw Europy. Mecz Polska - Korea Południowa siatkarek w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu zostanie rozegrany w niedzielę 17 września. Poniżej więcej informacji.

W kwalifikacjach gra osiem drużyn: Polska, Słowenia, Korea, Kolumbia, Tajlandia, Niemcy, USA i Włochy. Grają systemem każdy z każdym, olimpijską przepustkę wywalczy najlepsza dwójka. Polki zajmują siódme miejsce w światowym rankingu. Spośród uczestników łódzkiego turnieju wyżej są sklasyfikowane tylko dwa zespoły: USA (2.) i Włochy (5.). I wszystko wskazuje, że między tymi trzema ekipami rozegra się w Łodzi walka o dwa miejsca premiowane biletami do Paryża. Polki w tym sezonie zdobyły brąz Ligi Narodów, ale potem odpadły w ćwierćfinale ME, ulegając Turcji. Imprezą docelową były jednak kwalifikacje.

– Porażki zawsze w jakiś sposób przekładają się na morale, ale pytanie brzmi czy wyciągniemy z nich pozytywne wnioski, a nie stworzymy sobie w głowach blokadę – mówi Izabela Bełcik. – Nie ma co popadać w rozpacz, przegraliśmy z wielką ekipą. Nasza drużyna pokazała mimo wszystko, że stać ją na duże rzeczy. W turnieju w Łodzi nie będzie tak, że jedna porażka cokolwiek od razu przekreśli, więc można walczyć z innym nastawieniem. W każdym razie dziewczyny zasługują na wymierny sukces i na to czekamy.

Mecz Polska - Korea Południowa siatkarek w kwalifikacjach IO zostanie rozegrany w niedzielę 17 września. Początek meczu Polska - Korea Płd. siatkarek o godzinie 17.30. Transmisja TV na antenach TVP Sport Polsatu Sport.

