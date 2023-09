Polska - Macedonia O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj 3.09.2023 niedziela ME Polska - Macedonia O której mecz siatkarzy dzisiaj

Grbić uparcie wierzył w odbudowanie Kamila Semeniuka, a ten mu odpłaca w ME. „Niepotrzebnie zmieniałem, to był głupi pomysł"

Mecz Polska - Macedonia siatkarzy w ME już dzisiaj. Zespół Nikoli Grbicia rozpoczął walką w Mistrzostwach Europy od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Czechami, a potem pokonał 3:1 Holandię. Wilfredo Leon dwa razy wystąpił w mistrzostwach Europy i dwukrotnie kończył imprezę zdobyciem z Biało-Czerwonymi brązowego medalu. Kubańsko-polski przyjmujący reprezentacji siatkarzy, zapowiada, że w ME 2023 wcale nie będzie łatwiej.

Polska - Macedonia O której godzinie grają siatkarze dzisiaj ME 3.09.2023 niedziela

Wilfredo Leon nie chce mówić, co jest największą siłą reprezentacji Polski, ale dobrze wie, że pozycja przyjmującego jest obsadzona bodaj najmocniej na świecie. – Mamy duży wybór, trener powołał pięciu przyjmujących, bo uznał, że to dobre wyjście, podobnie jak na finale Ligi Narodów. Mam nadzieję, że każdy da z siebie sto procent i że w każdym meczu zobaczymy moc całej naszej drużyny, a nie na przykład tylko ośmiu czy dziewięciu graczy. Chcemy, by czternastu prezentowało równą grę – podkreśla.

Polacy zeszli z największych obciążeń treningowych, które szczególnie dały im w kość podczas Memoriału Wagnera w Krakowie. W ME z dnia na dzień powinni pokazywać coraz lepszą formę. – Nie najlepiej się czułem, nogi bolały mnie mocno, ale jest już dużo lepiej – nie ukrywa Leon. – Fizjoterapeuci odwalili kawał dobrej roboty. Skaczę bez problemu – zapewnia nasz gwiazdor. – W mistrzostwach Europy największa świeżość ma przyjść od drugiego etapu, czyli fazy pucharowej, a potem na półfinał i finał. Nie spodziewam się, byśmy w pierwszej rundzie mieli najwyższą dyspozycję.

Polska - Macedonia O której mecz siatkarzy dzisiaj ME O której siatkówka dzisiaj

Mecz Polska - Holandia dziś o godzinie 20. – Najtrudniejsze w takich zawodach jest to, jak się zacznie imprezę – uważa Wilfredo Leon. – Jak zrobisz pierwszy dobry krok do przodu, to potem nie jest może łatwo, ale przychodzi rytm. My zaczniemy z Czechami i podejdziemy do nich tak jak do każdego rywala. Trzeba być twardym od pierwszej piłki. Nie ma łatwych meczów, nie można tak myśleć. Każdy się na nas nastawi w sposób specjalny. Nie podda się, z góry uznając, iż nie ma szans. Przeciwnie, spróbuje nas ugryźć i pokazać twardą walkę, bo to jedyna droga - dodaje Wilfredo Leon.

Mistrzostwa Europy: O której godzinie mecz Polska - Macedonia siatkarzy 3 września 2023

Mecz Polska - Macednoia w ME siatkarzy zostanie rozegrany w niedzielę 3 września 2023 r. Początek meczu Polska - Macedonia o godzinie 20. Transmisja TV z meczu Polska - Czechy na TVP 1 i Polsacie Sport.

Drugi mecz i drugie zwycięstwo reprezentacji Polski ❗️ Po pierwszym trochę nerwowym secie, kolejne przebiegały już koncertowo - brawo Panowie 💪 Holandia-Polska 1️⃣:3️⃣ (25-23; 13-25; 19-25; 22-25) pic.twitter.com/Oz7VksnQkj— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 1, 2023

QUIZ: Co wiesz o Wilfredo Leonie, gwiazdorze reprezentacji Polski siatkarzy? Jeśli jesteś prawdziwym kibicem, musisz zgarnąć 10 pkt! Pytanie 1 z 10 W którym kraju urodził się Wilfredo Leon? Brazylia Kuba Wenezuela Gwatemala Dalej