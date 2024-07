Ostra reakcja na decyzję Grbicia. Ekspert tak określił Bartosza Bednorza. Po tym porównaniu nie zostawił pola do dyskusji

Mecz Polska - Niemcy siatkarzy zostanie rozegrany w sobotę w Krakowie. Polacy zagrają potem ze Słowenią, a tydzień później w Gdańsku z Japonią i USA – wszyscy rywale to uczestnicy turnieju olimpijskiego. W grupowych starciach igrzysk w Paryżu Polacy najpierw stoczą walkę z Egiptem, potem z Brazylią, a na końcu z Włochami. Z Afrykańczykami wygrali w piątek 3:0, a w ostatnich konfrontacjach z Canarinhos i Italią też zaliczyli zwycięstwa.

- Możemy rozpisywać przeciwników na wszystkie strony, ale w igrzyskach i tak wszystko zależy od nas – podkreśla Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji Polski. – Mecze na igrzyskach z rywalami, z którymi graliśmy już w tym roku, nie będą takie same. W Paryżu spodziewamy się czegoś innego, bo takimi zasadami rządzą się spotkania czołówki światowej. Niby się znamy, ale każdy zawsze próbuje w takiej sytuacji zaskoczyć czymś nowym, wygrać różnymi elementami, sztuczkami. Musimy być elastyczni, umieć się dostosować. Ale też pamiętać o swojej jakości. To jest klucz – dodaje Janusz, zwracając uwagę na to, czym dysponuje kadra Grbicia.

Trener Nikola Grbić po turnieju finałowym Ligi Narodów, w którym Polacy zdobyli trzecie miejsce, odczekał tydzień i podał kadrę na igrzyska. Zdjął z głowy podopiecznych duży ciężar. – Spokojnie podchodzimy do przygotowań przed olimpijskim turniejem, nie ma się co ekscytować za wcześnie – uważa Marcin Janusz. – Każdy, przyjeżdżając na kadrę, wiedział jak ważny to sezon i jak dobrze będziemy musieli zagrać, żeby coś osiągnąć. Nasz mental się nie zmienia, idziemy taką samą drogą jak zawsze.

Mecz Polska - Niemcy siatkarzy w Memoriale Wagnera zostanie rozegrany w sobotę 13 lipca 2024 r. Początek meczu Polska - Niemcy o godzinie 18.30. Transmisja TV z meczu Polska - Niemcy na Czwórce i Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.

