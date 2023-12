Polska siatkarka zmysłowo odsłoniła ciało! Fani nie mogą oderwać wzroku, ponętne zdjęcia

Alicja Grabka swego czasu była dość mocno uznawana w oczach byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jacka Nawrockiego. 25-latka została powołana do szerokiej kadry na sezon reprezentacyjny w 2016 roku, ponadto została zgłoszona do rozgrywek World Grand Prix, ale ostatecznie wylądowała w drugim zespole, pomimo to mogła reprezentować "biało-czerwone" podczas Ligi Europejskiej. Rozgrywająca wystąpiła we wszystkich spotkaniach, a ostatecznie reprezentacja Polski uplasowała się na 5. miejscu. Na Letniej Uniwersjadzie w 2021 roku reprezentacja Polski zakończyła turniej na trzeciej pozycji, tym samym zdobywając brązowy medal. Wówczas "biało-czerwone" z Grabką w składzie zwyciężyły z Brazylią 3:1.

Polska siatkarka na ponętnych zdjęciach. Zmysłowo odsłania ciało. Serce od razu się roztapia

Alicja Grabka dość prężnie działa w mediach społecznościowych. Rozgrywająca klubu Energa MKS Kalisz oprócz ujęć z parkietu także chwali się prywatnymi fotografiami z wyjazdów, a także sesji zdjęciowych. Przy wszystkich postach w mediach społecznościowych fani siatkarki często komplementują jej fotografie.