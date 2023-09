Włochy – Francja RELACJA NA ŻYWO Mistrzostwa Europy w siatkówce Włochy – Francja LIVE ONLINE mecz półfinałowy dzisiaj 14.09 NA ŻYWO w INTERNECIE Włochy – Francja LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Polski siatkarz rzuca wyzwanie trenerowi Słoweńców. „W czwartek rozliczę go z tych słów”

Polska - Słowenia O której godzinie grają siatkarze dzisiaj czwartek 14.09.2023 Półfinał ME Polska - Słowenia O której mecz siatkarzy dzisiaj

ME siatkarzy

Włochy - Francja 0:0 (0:0;0:0;0:0)

Włochy:

Francja:

Włochy - Francja Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy z relacji na żywo z meczu półfinałowego mistrzostw Europy! W walce o finał powalczą aktualni mistrzowie świata - Włosi oraz mistrzowie olimpijscy - Francuzi. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00. Zapraszamy!

Powoli zbliżamy się do końca turnieju mistrzostw Europy mężczyzn. W drugim półfinale dojdzie do bardzo emocjonującego spotkania pomiędzy mistrzami świata, a olimpijskimi. Włosi od początku tej europejskiej imprezy nie przegrali żadnego spotkania, Francja wręcz przeciwnie, ponieważ musieli uznać wyższość Rumunii, co było niemałą niespodzianką. Ostatni raz pojedynek pomiędzy tymi drużynami odbył się niespełna miesiąc temu na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Wówczas górą byli podopieczni Ferdinando De Giorgiego.