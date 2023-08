Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa STREAM ONLINE LIVE 13.08.2023

Polska z drużynowym mistrzostwem świata! Wieczór pełen emocji we Wrocławiu, wielki Maciej Janowski zapewnił złoto w ostatnim biegu [WYNIKI]

Woffinden ukarany za atak na kibica! Żużlowiec Betard Sparty Wrocław będzie musiał głęboko sięgnąć do kieszeni

Mecz Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa zostanie rozegrany w niedzielę 13 sierpnia 2023 i będzie to drugi ćwierćfinał w fazie play-off żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu Stal - Włókniarz w Gorzowie o godzinie 16.30.

Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Stal - Włókniarz STREAM ONLINE 13.08.2023

Żużlowcy Stali Gorzów liczą, że na Jancarzu wykorzystają atut własnego toru. W związku z Indywidualnymi Mistrzostwami Europy do lat 19, które zaplanowane na stadionie w Gorzowie 19 sierpnia, to właśnie gorzowianie, ubiegłoroczni finaliści, są gospodarzem pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Stal Gorzów ma swoje kłopoty kadrowe. Wicemistrzowie Polski powalczą z Włókniarzem osłabieni brakiem Andersa Thomsena. Duńczyk doznał poważnych kontuzji już w pierwszym swoim biegu w sobotniej Grand Prix Łotwy w Rydze. Jego upadek wyglądał koszmarnie. Thomsen uderzył w bandę, po czym przez nią przeleciał, a następnie wylądował za torem. Duńczyk ma wstrząśnienie mózgu, stwierdzono u niego też złamanie lewej ręki i czterech żeber, ale ojciec żużlowca, Jan Thomsen, podkreśla, że mogło być znacznie gorzej. Wielce prawdopodobne, że dla zawodnika Stali Gorzów to koniec sezonu.

Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa STREAM ONLINE LIVE Gdzie oglądać żużel dzisiaj Transmisja ONLINE 13.08.2023

Stal Gorzów i Włókniarz Częstochowa w sezonie zasadniczym najpierw zmierzyli się pod Jasną Górą, gdzie był remis 45:45. W lipcu na gorzowskim Jancarzu Stal rozgromiła Włókniarz 51:38. Najlepiej w ekipie gospodarzy pojechał wtedy Martin Vaculik, który wywalczył 12 pkt. Szymon Woźniak i Oskar Fajer przywieźli w tym jednostronnym spotkaniu dla Stali po 10 pkt.

Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać żużel w TV dzisiaj Stal - Włókniarz Transmisja NA ŻYWO

Mecz Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa w 1/4 finału PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 13 sierpnia 2023. Początek meczu Stal - Włókniarz o godzinie 16.30. Transmisja TV z meczu Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa na antenie ELEVEN SPORTS 1 oraz online na Elevensports.pl