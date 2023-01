Krzysztof Głowacki - Riakporhe TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Głowacki - Riakporhe STREAM LIVE ONLINE walka Głowacki - Riakporhe GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 21.01

Wystarczyło jedno zdjęcie Ewy Brodnickiej, by wywołać szaleństwo. Została nazwana "Boginią", fani wpadli w zachwyt!

Krzysztof Głowacki - Riakporhe TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać walkę Głowacki - Riakporhe?

Głowacki wróci do ringu po raz pierwszy od kwietnia zeszłego roku, kiedy znokautował Francisco Rivasa Ruiza. Był to powrót na zwycięską ścieżkę byłego mistrza świata po bolesnych porażkach o pas z Mairisem Briedisem i Lawrencem Okoliem. "Główka" wciąż się nie poddał i dał sobie jeszcze jedną szansę wejścia na sam szczyt. Ta droga zaczyna się właśnie 21 stycznia w Manchesterze od walki z Richardem Riakporhe. Polski pięściarz ma zdecydowanie większe doświadczenie i osiągnięcia, ale to niepokonany Brytyjczyk uchodzi za wyraźnego faworyta. Z 15 dotychczasowych walk aż 11 wygrał przez nokaut, ale po raz pierwszy zmierzy się z przeciwnikiem klasy Głowackiego.

Głowacki - Riakporhe STREAM LIVE ONLINE Walka Głowacki - Riakporhe na żywo w TV dzisiaj 21.01

- Jak najbardziej, to może być taki mój ostatni taniec. Ta walka odpowie na wiele pytań, w tym na te najważniejsze - w którym miejscu teraz jestem - nie ukrywał w rozmowie z "Super Expressem" pięściarz z Wałcza. W starciu z Riakporhe od razu rzucają się w oczy jego słabsze warunki fizyczne, ale na wagę obaj zawodnicy wnieśli podobną masę ciała. Polak ważył 89,35 kg, a jego przeciwnik 90,25 kg. Na Brytyjczyku spoczywa spora presja, ale nadzieja Wyspiarzy wypowiadała się o Głowackim z dużym szacunkiem. Z kolei polscy kibice mają nadzieję, że 36-latek ponownie zachwyci pięściarski świat i przybliży się do kolejnej walki mistrzowskiej.

Walka Krzysztof Głowacki - Richard Riakporhe odbędzie się w sobotę, 21 stycznia, na gali boksu w Manchesterze. Będzie to co-main event przed walką wieczoru Eubank - Smith. Gala ma rozpocząć się o 19:00, a starcie Głowacki - Riakporhe jest planowane ok. godziny 21:30. TRANSMISJĘ w TV z tej walki przeprowadzi TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.