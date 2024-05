Pojawiło się nagranie Tomasza Adamka z łóżka. To wyczynia tuż przed walką z Bandurą. Wymowne ruchy

Tomasz Adamek jest niekwestionowaną legendą polskiego sportu. To jeden z niewielu reprezentantów biało-czerwonych, którzy mieli wielki zaszczyt być tytułowanym jako mistrz świata w boksie. "Góral" z pięściarskiej sceny zszedł kilka lat temu, ale pod koniec 2023 roku zaczęły się pojawiać doniesienia, że rozważa powrót do walk. I plotki potwierdziły się bardzo szybko, bo najpierw ogłoszono jego dołączenie do FAME MMA, a następnie doszło do rywalizacji Adamka z Mamedem Khalidovem w KSW. Teraz nadszedł czas na debiut we freak-fightach.

Podczas gali FAME MMA 21 w Gliwicach Adamek zmierzy się z popularnym "jutuberem", Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Będzie to zwieńczenie sobotniego wydarzenia i pojedynek, na który czeka wielu. Faworytem jest oczywiście były mistrz świata, ale sport uwielbia niespodzianki i większość fanów zastanawia się, czy Bandura jest w stanie taką sensację sprawić. Sam Adamek wydaje się być bardzo wyluzowany przed starciem z o wiele młodszym rywalem.

Widać to również na nagraniu, jakie na platformie "X" opublikował promotor Adamka, Mateusz Borek. Na wideo widzimy "Górala" w łóżku, który pokazuje jaki ma plan na sobotnią walkę. - Tańczymy, tańczymy dzisiaj. Robota jest do zrobienia - powiedział pięściarz na nagraniu, demonstrując kilka bokserskich ruchów. Całość nagrania w TYM MIEJSCU. WYSTARCZY KLIKNĄĆ.