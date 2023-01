Półnagi Artur Szpilka na nagraniu z łóżka po nocy sylwestrowej. Wideo pojawiło się w sieci

Artur Szpilka był bardzo aktywny w mediach społecznościowych podczas nocy sylwestrowej, gdy żegnaliśmy 2022 i witaliśmy 2023 rok. Jeden z najpopularniejszych polskich pięściarzy, a od niedawna także zawodnik MMA, postanowił na Instagramie na bieżąco pokazywać fanom, jak bawi się w towarzystwie swojej ukochanej Kamili Wybrańczyk. Narzeczona "Szpili" tego wieczoru była bardzo aktywna - na jednym z nagrań widać nawet jak przejęła mikrofon i prezentuje swoje wokalne umiejętności na forum publicznym. Sam Szpilka zabawę zakończył wcześniej od "Kamiszki", ale nie przeszkodziło mu to jeszcze w opublikowaniu nagrań prosto z łóżka.

Artur Szpilka wrzucał filmiki z łóżka

Artur Szpilka przygotował się do snu i półnagi leżał już pod kołdrą. W bardzo dobrym stanie, jak na tak długą zabawę, przekazywał kolejne zdania do kamery. Na Instagramie fani mogli usłyszeć więc szczerze życzenia od swojego idola. - Siemaneczko. Słuchajcie, ja już w łóżku, prawie śpię. Stara nadrabia tam za mnie. Także co, w tym nowym roku życzę wam wszystkiego, co najlepsze - zaczął nagranie Artur Szpilka.

Wyjątkowe życzenia od Szpilki

Na kolejnych nagraniach słyszymy kolejne życzenia z ust pięściarza. - Żeby ten rok 2023 był dla was lepszy. A sobie życzę, żeby już bez kontuzji, bez żadnych operacji wejść w ten nowy rok naprawdę z hukiem, a zapowiada się naprawdę konkretnie - przekazał sportowiec na portalu społecznościowym.