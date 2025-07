Paul na zawodowych ringach stoczył trzynaście pojedynków - wygrał 12 z nich, przegrywając tylko niejednogłośnie na punkty z Tommym Furym. Youtuber na rozkładzie ma m.in. Nate'a Robinsona, Tyrona Woodley'a (dwukrotnie), Nate'a Diaza, Andersona Silvę czy legendarnego Mike'a Tysona, z kolei w ostatni weekend Amerykanin pokonał Julio Cesara Chaveza Jr, czyli byłego mistrza świata w wadze średniej.

Paul rywalizował z Chavezem Jr w limicie wagi junior ciężkiej (do 90,7 kg) i po wygranej zadebiutował w rankingu federacji WBA właśnie w tej kategorii. I to od razu na 14. miejscu, a to oznacza, że zyskał prawa pretendenta i w kolejnym pojedynku - czysto teoretycznie mógłby się nawet bić o tytuł mistrza świata w dowolnej obronie z czempionem, Gilberto Ramirezem!

Jake Paul może się bić o tytuł mistrza świata z rewelacyjnym Gilberto Ramirezem

To nie wszystko. Paul, plasując się w czołowej "15", może zostać wyznaczony do starcia o tytuł tymczasowy z innym zawodnikiem posiadającym prawa pretendenta. A w czołowej "15" rankingu WBA są tacy pięściarze jak Mike Perez, Yuniel Dorticos, Chris Billam-Smith czy Arsen Goulamirian. Po taki tymczasowy tytuł, tyle że w federacji WBC, w sobotę sięgnął Michał Cieślak, który w Kanadzie pokonał Jeana Pascala. Pas w wersji Interim, ale w wadze bridger, aktualnie dzierży natomiast Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w rankingach poszczególnych federacji sport często schodzi na drugi plan. W zestawieniu statystycznego portalu boxrec.com Paul w wadze junior ciężkiej zajmuje bowiem dopiero... 69. miejsce na świecie. Mistrzem jest Jai Opetaia, drugie miejsce zajmuje Ramirez, a trzeci jest Billam-Smith. Cieślak jest czwarty, Włodarczyk - 9., a Mateusz Masternak - 12.

