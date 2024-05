Walka Tyson Fury - Ołeksandr Uksyk już dzisiaj w Rijadzie! To będzie pierwsze starcie o tytuł niekwestionowanego czempiona królewskiej kategorii od blisko 25 lat! Ostatnim, który dokonał tej sztuki, był Lennox Lewis - w listopadzie 1999 r. pokonał Evandera Holyfielda. Czy teraz jego śladem podąży kolejny Brytyjczyk? Eksperci są podzieleni - Mateusz Masternak stawia na Ukraińca, Dariusz "Tygrys" Michalczewski na Brytyjczyka.

Kto wygra walkę Fury - Usyk? Eksperci są podzieleni

- Dla Usyka to będzie tym razem o ten jeden most za daleko - mówi Dariusz Michalczewski, były mistrz świata. - Ukrainiec to geniusz boksu, być może jeden z najlepszych w całej historii tej dyscypliny, ale wszyscy zapominają o tym, że Fury to także ewenement na skalę światową. Wiele mówi się o jego gabarytach, przewadze wzrostu i wagi nad Usykiem, ale przy tym "Król Cyganów" jest także świetny technicznie i co najważniejsze nieprzewidywalny. Ja myślę, że czasami to nawet on sam nie wie, co pokaże w ringu. I to jest jego największy atut - powiedział nam "Tygrys".

Zupełnie inną optykę na pojedynek XXI wieku ma z kolei Mateusz Masternak. Wrocławianin oczywiście docenia klasę Fury'ego, ale stawia na zwycięstwo Usyka. - Moim faworytem jest Ukrainiec. Dlaczego? Jest szybszy, ruchliwszy, do tego leworęczna pozycja i jak zwykle kapitalne przygotowanie do walki, z czym u Fury'ego bywa różnie. Legendarny trener Mike'a Tysona Cus D'Amato powiedział kiedyś, że szybkość, ruchliwość i poruszanie się w ringu to klucze do wygranej, a to są przecież właśnie atuty Usyka. Po prostu Fury nie będzie w stanie zatrzymać Ukraińca - zaznaczył Masternak.

Fury - Usyk Gdzie oglądać walkę? O której godzinie?

Walka Tyson Fury - Ołeksandr Usyk to pojedynek wieczoru na gali w Rijadzie, która odbędzie się w sobotę 18 maja 2024. Początek walki Fury - Usyk po godzinie 24 polskiego czasu.

Gala w Rijadzie w internecie. Stream online z walki Fury - Usyk

Transmisję z gali w Rijadzie i walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk w Polsce przeprowadzi platforma streamingowa DAZN w systemie pay-per-view. Transmisja kosztuje 89,99 zł.

Sonda Kto wygra walkę Fury - Usyk? Tyson Fury Oleksandr Usyk Trudno powiedzieć