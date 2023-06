Wach - Clarke TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Wach - Clarke STREAM ONLINE. Wach - Clarke O KTÓREJ GODZINIE walka Wach - Clarke GDZIE OGLĄDAĆ? Wach - Clarke NA KTÓRYM KANALE?

Ćwierć tony w ringu! Wach wprowadził Puszczę do Ekstraklasy, teraz chce pobić medalistę olimpijskiego

Tomasz Adamek został kierowcą rajdowym! Wiemy, kiedy i gdzie zadebiutuje, ten wyścig to nie przelewki

Wstrząsająca relacja Artura Binkowskiego z więzienia! Był strasznie katowany, wcześniej znokautowała go kobieta

Clarke sięgnął po brązowy medal w wadze super ciężkiej na igrzyskach w Tokio, a potem podpisał kontrakt z brytyjską grupą Boxxer. Na zawodowych ringach zadebiutował w lutym 2022 roku i jak na razie może pochwalić się nieskazitelnym bilansem. Z sześciu pojedynków pięć wygrał przed czasem, a jedynym który przetrwał z nim pełen dystans, był Polak Kamil Sokołowski.

Mariusz Wach - Frazer Clarke w piątek 16 czerwca od 20.00 w Fightklubie

W piątek Clarke zmierzy się z drugim Polakiem. Wach po trzech porażkach z rzędu na początku czerwca wrócił na zwycięską ścieżkę. "Wiking" w Kątach Wrocławskich zastopował w 5. rundzie Jakuba Sosińskiego, ale w Londynie rzecz jasna nie będzie faworytem. - Clarke to kawał zawodnika, na pewno stracę mnóstwo zdrowia, ale przyjechałem po zwycięstwo, dam z siebie wszystko. Rekord amatorski i zawodowy mojego rywala wskazuje na to, że jest dobry, zdobył medal na igrzyskach, ma dobre podstawy, ale w boksie zawodowym jest na początku kariery. Mieliśmy boksować osiem rund, ale będzie dziesięć i myślę, że to zadziała na moją korzyść i moje doświadczenie będzie owocowało w późniejszych rundach - powiedział Wach.

Mariusz Wach - Frazer Clarke. Gdzie oglądać?

Panowie wnieśli na wagę w sumie ponad ćwierć tony - Wach ważył w czwartek 132 kg, Clarke 122,5 kg. W Polsce transmisję z tej walki będzie można zobaczyć na kanale Fightklub. Początek o 20.00. Kanał dostępny jest na platformach NC+ (numer kanału 123), UPC (569), Vectra (224) czy Multimedia (229).

Mariusz Wach zaręczył się z Dominiką Tajner. Nam opowiada szczegóły Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.