Zdjęcie Miss GROMDA w seksownej bieliźnie sprawiło, że internauci nie wytrzymali! Wdzięki Julii Sucharskiej wywołały lawinę

Kolejne federacje sportów walki, które pojawiały i pojawiają się w Polsce cieszą się ogromnym zainteresowaniem i nie inaczej jest w przypadku GROMDY. Organizacja, która urządza walki na gołe pięści przyciąga kolejnych fanów nie tylko dużymi nazwiskami, jak chociażby Popek, ale również pięknymi ring girls, które nierzadko skradają show. Jedną z najważniejszych ring girls w GROMDZIE jest Julia Sucharska, która zyskała miano miss GROMDA. Jej kolejne zdjęcia cieszą się ogromną popularnością i nie inaczej jest teraz, kiedy zapozowała przy choince w seksownej bieliźnie.

Internauci nie wytrzymali po tym zdjęciu Julii Sucharskiej! Miss GROMDA rozpaliła fanów zdjęciem w seksownej bieliźnie

Przy okazji zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia, Julia Sucharska opublikowała na swoim profilu na Instagamie zdjęcie, na którym pozuje w czerwonej, zmysłowej bieliźnie w iście świątecznej scenerii - przy choince oraz prezentach. Ubiór miss GROMDY oraz jej wdzięki sprawiły, że natychmiast pod zdjęciem zaczęły pojawiać się kolejne komplementy od internautów.

- Piękna kobieta 😍😍😍 - napisał bez ogródek jeden z internautów w języku hiszpańskim. - Ślicznie wyglądasz 😘 😘- dodał kolejny z fanów miss GROMDY oczarowany wdziękami kobiety. - All I want for Christmas is You 🫠🤯 - nie krył się w komentarzu internauta kierując do Sucharskiej cytat z piosenki Mariah Carey.