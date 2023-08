Artur Szpilka na intymnym zdjęciu z narzeczoną. Legli razem na łóżku, niewiele zasłonili

"Bestia" Piechowiak przekazał ważne wieści! Musiał to powiedzieć, krótko po poważnej operacji zwrócił się do swoich fanów

Artur Szpilka zdecydowanie odżył sportowo po małej zmianie dyscypliny. Z boksera postanowił przekwalifikować się na zawodnika mieszanych sztuk walki i wychodzi mu to bardzo dobrze. Oczywiście, uprawianie przez wiele lat jednego ze sportów walki dało mu bardzo dobrą podstawę, jednak nie zawsze bokserzy dobrze znoszą wejście do klatki i walkę w parterze. „Szpila” w debiucie pokonał Sergieja Radczenkę (który również wówczas debiutował), później wygrał z Denisem Załęckim (przez kontuzję rywala), a w czerwcu na XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym wygrał z Mariuszem Pudzianowskim. Zwłaszcza ta ostatnia wygrana robi wrażenie, bowiem tak naprawdę dopiero w niej przyszedł większy test umiejętności boksera, który ten zdał bardzo dobrze. Szpilka póki co jednak wypoczywa, co widać po postach w jego mediach społecznościowych. Jedno ze zdjęć przykuło szczególną uwagę fanów.

Artur Szpilka pokazał pikantne zdjęcie z Kamilą Wybrańczyk

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk to jedna z popularniejszych par w polskim sporcie. Oboje chętnie korzystają z mediów społecznościowych i Kamila Wybrańczyk nie raz pokazywała, że nie boi się odważnych zdjęć. Tym razem para postanowiła podzielić się fotką, jak oboje wypoczywają na łóżku i dają sobie słodkiego całusa, a wszystko to w... bardzo skąpych strojach.

Na zdjęciu widać, że „Szpila” ma na sobie tylko spodenki, a jego partnerka ubrana jest jedynie w skąpe bikini. Taki ubiór podkreśla też tatuaże, których oboje mają bardzo dużo. Szpilka też bardzo wymownie podpisał fotkę – Lubię być z Nią – napisał bokser i dodał dwa serduszka.