Ciało Roberta Burneiki przeszło taką przemianę, że nie byliśmy w stanie go rozpoznać! Zamurowało nas, gdy pokazał to zdjęcie

Pomimo tego, że Robert Burneika skończył niedawno 45 lat, pochodzący z Litwy kulturysta dalej może pochwalić się formą, jakiej pozazdrościć może mu wielu kolegów po fachu. "Hardkorowy Koksu" niezmiennie lwią część swojego życia spędza na siłowni, dzięki czemu jego ciało prezentuje się niemalże tak samo spektakularnie, jak w jego najlepszych latach. Aby jednak doprowadzić się do takiego stanu, Robert Burneika musiał w pełni poświęcić się budowaniu sylwetki, przez co patrząc na jego zdjęcia z przeszłości trudno w ogóle poznać, że jest na nich "Hardkorowy Koksu". Nie inaczej było tym razem, kiedy litewski kulturysta pokazał, jak wyglądał jako nastolatek.

O ile teraz Robert Burneika może wielu osobom kojarzyć się nie tylko z pokaźnymi mięśniami, ale również chociażby brakiem włosów na głowie, to oczywiście nie zawsze tak to wyglądało u litewskiego kulturysty. W czasach swojej młodości, jak się okazuje, mógł on pochwalić się całkiem bujną czupryną, z której sam nawet postanowił zażartować dzieląc się swoim zdjęciem z czasów, kiedy daleko mu jeszcze było do obecnego stanu i formy.

- 30 lat temu to kiełbasa było na masę 🫣🤣 I jeszcze fryzura hardkorowa😉 - napisał prześmiewczo Robert Burneika na Instagramie, pokazując swoje zdjęcie z czasów, kiedy był nastolatkiem. Jednak, jak można zauważyć, już wtedy "Hardkorowy Koksu" był pokaźnej postury, jednak z pewnością wiele osób miałoby problem ze zidentyfikowaniem Roberta Burnieki, gdyby nie było zawartej przy zdjęciu informacji, że to właśnie pochodzący z Litwy kulturysta. Przez te 30 lat jego ciało przeszło naprawdę ogromną przemianę.