Dramat gwiazdy MMA. Zatrzymało mu się serce na treningu. Walczy o życie w szpitalu!

Cris Lencioni to jedna z gwiazd organizacji Bellatora. Stoczył osiem pojedynków w czołowej amerykańskiej federacji, wygrywając sześć walk i przegrywając zaledwie dwukrotnie. W grudniu 2022 roku wrócił do Bellatora po jednej walce przerwy (bił się na Arena Wars Fighting Series) i wygrał dwa kolejne starcia. Następny pojedynek miał stoczyć w sierpniu. Jego przeciwnikiem na Bellator 298 miał być James Gallagher. Niestety, teraz wszystko stanęło pod znakiem zapytania.

Dramat gwiazdy Bellatora. Zatrzymało mu się serce na treningu

Lencioni miał dwa tygodnie temu poważne problemy ze zdrowiem. Podczas jednego z treningów nagle zatrzymało mu się serce. 28-letni zawodnik walczy teraz o powrót do zdrowia w szpitalu. Jest leczony na oddziale intensywnej terapii.

- Podczas jego treningu doszło do zatrzymania serca Crisa. Zawodnicy natychmiast zadzwonili po pomoc i zrobili wszystko, by zająć się nim do przyjazdu medyków. Jest pod opieką doskonałych lekarzy, a razem z jego rodziną jesteśmy u jego boku. Mamy nadzieję, że dalej będzie robił postępy. Dziękujemy za nieustające wsparcie – napisała jego żona w mediach społecznościowych.

Na GoFundMe została także założona zbiórka przez matkę zawodnika. Zgromadzone środki zostaną przekazane na opiekę nad Crisem Lencionim.

