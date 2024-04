Ewa Brodnicka pokazała nagie piersi! Zdjęcie sprawia, że para leci z uszu, robi się gorąco jak na pustyni

Ewa Brodnicka nie przestaje zaskakiwać! Mimo że byłej gwiazdy pięściarstwa nie widzieliśmy już od dawna w sportach walki, to ona sama nie przestaje publikować publikacji na mediach społecznościowych. Była mistrzyni Europy i była mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej już niejednokrotnie pokazywała swoje gorące ujęcia i tym razem zrobiła to ponownie. Na Instagramie prowadzącym przez Brodnicką pojawiłio się na ujęcie, na którym gwiazda pokazała się bez stanika, pokazując nagie piersi. To trzeba zobaczyć na swoich mediach społecznościowych.

Ewa Brodnicka pokazała gorące zdjęcie. Odsłoniła nagie piersi

Ewa Brodnicka świadoma jest z faktu, że jej ciało może się podobać. Gwiazda miała już własny kalendarz z odważnymi ujęciami, a nawet założyła własny profil na platformie OnlyFansie, o czym opowiadała w rozmowie z "Super Expressem".

- Tak, OnlyFans się opłaca. Moja rywalka - nie zdążyłam jej o to zapytać - mówiła w prześmiewczy sposób mówiła, że lepiej założyć OnlyFansa niż pracować za najniższą krajową. To było niefajne, bo nawet jak ktoś mało zarabia, to nie powód, by się z takiej osoby wyśmiewać. Każdy ma prawo zarabiać w taki sposób, jaki chce. Ja do OnlyFansa nie będę zachęcać - mówiła Brodnicka.

Tym razem Brodnicka, reklamując swój profil na Onlyfansie pokazała piękne i gorące zdjęcie. Gwiazda rozebrała się i odsłoniła nagie piersi, zakrywając się wyłącznie rękawicami bokserskimi. Trzeba przyznać, że uroda gwiazdy powala. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ewy Brodnickiej, przejdź do galerii zamieszczonej w tekście.

