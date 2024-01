Ewa Brodnicka poszła na całość. Niemal w pełni pozbyła się ubrań i kusi półnagim ciałem. Ten widok zawróci wam w głowie

Nie mieści się w głowie, co zrobił Mariusz Pudzianowski. To przechodzi ludzkie pojęcie, fani wprawieni w osłupienie

Ewa Brodnicka ma za sobą dopiero trzy walki w mieszanych sztukach walki – póki co układa się to tak, że walczy ona raz do roku – w sierpniu 2021, w swoim debiucie, „Kleo” przegrała z Anielą „Lil Masti” Bogusz. W czerwcu 2022 roku pokonała już Kamilę Wybrańczyk (obie te walki odbyły się w nieistniejącej już federacji High League), a w maju 2023 zmierzyła się z inną niezwykle znaną zawodniczką, Martą Linkiewicz, na gali FAME MMA 18 i pokonała ją na punkty. Niestety, od tamtego czasu minęło już sporo czasu, a wciąż nie wiadomo, kiedy fani znów zobaczą swoją ulubienicę w klatce – z pewnością moment ten oddaliła kontuzja, z którą „Kleo” musiała sobie poradzić po starciu z „Linkimaster”. To jednak nie przeszkadza Brodnickiej być aktywną w sieci.

Ewa Brodnicka udostępniła zdjęcie gorące jak piec

Ewa Brodnicka nie od dziś i nie od wczoraj chętnie udostępnia w sieci zdjęcia w skąpych strojach. Ba! Wielokrotnie pokazywała się w takich na ważeniach przed swoimi walkami bokserskimi. Prowokacyjny styl pozostał jej do teraz, przy czym stara się ona wycisnąć z tego jak najwięcej dla siebie – jakiś czas temu do najgorętszych fotek dostęp mają ci, którzy zapłacą za subskrypcję jej konta na platformie dla dorosłych OnlyFans.

„Kleo” nie zrezygnowała jednak całkiem z publikacji pikantnych zdjęć na Instagramie. W ostatnim czasie było ich mniej, ale teraz postanowiła ona przypomnieć się swoim fanom, publikując fotkę w bikini w swojej relacji. Ujęcie podkreśla tylko nienaganną sylwetkę 39-latki. Najnowsze zdjęcie udostępnione przez Brodnicką znajdziecie poniżej, wyżej natomiast jest cała galeria fotek z „Kleo” w roli głównej.

i Autor: Instagram Ewa Brodnicka