Jan Błachowicz przekazał pilne wieści w sprawie kolejnej walki! Padła data, fani już mogą zacierać ręce

Fani sportów walki, którzy mocno kibicują Janowi Błachowiczowi w ostatnim czasie mogli martwić się o stan zdrowia "Cieszyńskiego Księcia", który po porażce z Alexem Pereirą podczas gali UFC 291 w Salt Lake City w lipcu, musiał poddać się operacji i przez ostatnie tygodnie wracał do zdrowia. Niedawno były mistrz federacji UFC przekazał kibicom dobre wieści informując, że wraca już do treningów i będzie budował formę do swojej kolejnej walki. Podczas rozmowy z Filipem Lewandowskim oraz Marianem Ziółkowskim w podcaście "MMA Studio #14" przekazał kolejne informacje w tej sprawie i nawet zdradził, kiedy można spodziewać się jego powrotu do klatki.

Kibice Jana Błachowicza już mogą zacierać ręce! "Cieszyński Książę" zdradził, kiedy może stoczyć kolejną walkę

Okazuje się, że 40-latek bardzo szybko chce po raz kolejny zameldować się w oktagonie i celuje, że już w najbliższych kilku miesiącach może on być w pełni gotowy, aby stoczyć kolejny pojedynek. O ile ostatnie tygodnie 2023 roku mogą być jeszcze zbyt optymistycznym wariantem, to zaraz na początku kolejnego roku Błachowicz chciałby już wejść do klatki.

- Wróciłem na matę, już mogę robić normalnie wszystko na 100%. Już pierwsze sparingi za mną. Cieszę się, fajnie (…) Celuję albo koniec roku albo początek następnego. Prędzej nie dam rady się przygotować. Potrzebuję trochę czasu, ale myślę, że najbardziej prawdopodobny będzie styczeń. - wyznał Jan Błachowicz informując o tym, że jego powrót do pełnej sprawności przebiega w świetnym tempie.