KSW 78 KARTA WALK. KSW 78 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali XTB KSW 78? Lista walk KSW 78 dzisiaj 21.01

KSW 78 KARTA WALK. Kto walczy na gali XTB KSW 78?

Fani ledwo zdążyli ochłonąć po niezwykle napakowanej gali XTB KSW 77, na której doszło m.in. do walki Mameda Khalidova z Mariuszem Pudzianowskim, a już po miesiącu będą świadkami kolejnych emocji z MMA na najwyższym poziomie. Tym razem KSW postanowiło przenieść się na północ kraju i w Szczecinie zaplanowało XTB KSW 78. Pierwotne plany włodarzy pokrzyżowała kontuzja Artura Szpilki, który miał zmierzyć się w walce wieczoru z Arkadiuszem Wrzoskiem, jednak federacja zrobiła wszystko, by zadbać o godne zastępstwo. W związku z tym w main evencie dojdzie do rewanżu za jedną z najbrutalniejszych walk w historii KSW pomiędzy Michałem Materlą a Kendallem Grove'em. Ich pierwsze starcie odbyło się w czerwcu 2013 r. na KSW 23, a po blisko 10 latach Amerykanin otrzyma szansę na rewanż.

KSW 78 KOLEJNOŚĆ WALK lista walk XTB KSW 78 dzisiaj 21.01

"Cipao" powróci do klatki KSW w rodzinnym mieście po bolesnej porażce w maju zeszłego roku z Mariuszem Pudzianowskim na KSW 70. Z kolei Grove ostatni raz walczył we wrześniu 2020 r., kiedy to przegrał w boksie na gołe pięści. Fani mają nadzieję, że dwaj doświadczeni zawodnicy MMA dostarczą podobnych emocji, co przed dekadą, ale już wcześniej w oktagonie ma się palić. Zadbają o to m.in. Tomasz Romanowski, Radosław Paczuski, Borys Mańkowski i Łukasz Sudolski. Zwłaszcza dla Mańkowskiego jest to bardzo ważna gala, ponieważ po dwóch porażkach z rzędu musi wrócić na zwycięską ścieżkę.

XTB KSW 78 KARTA WALK:

Walka wieczoru | Main event

88,5 kg / 195 lb: Michał Materla #5 (31-9, 11 KO, 13 Sub) vs Kendall Grove (24-18 1 NC, 8 KO, 10 Sub)

Karta główna | Main card

83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #3 (17-8 1 NC, 7 KO, 1 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-0, 4 KO)

70,3 kg/155: lb Borys Mańkowski #4 (22-10-1, 3 KO, 8 Sub) vs Valeriu Mircea #8 (27-8-1, 11 KO, 12 Sub)

93 kg/205 lb: Łukasz Sudolski (10-1, 6 KO, 1 Sub) vs Kleber Raimundo Silva (20-12 1 NC, 13 KO, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk #7 (11-5, 10 KO) vs Marc Doussis (8-1 1 NC, 5 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański #3 (16-6, 4 KO, 3 Sub) vs Raul Tutarauli (31-6, 21 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-8 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Sahil Siraj (6-1, 5 KO)

70,3 kg/155 lb: Oskar Szczepaniak (3-1, 1 KO) vs Raimondas Krilavičius (6-2-1 1NC, 5 Sub)

83,9 kg/205 lb: Borys Dzikowski (2-0, 2 KO) vs Andre Langen (1-0, 1 KO)