KSW 78 - WYNIKI NA ŻYWO

Walka wieczoru | Main event

88,5 kg / 195 lb: Michał Materla #5 (31-9, 11 KO, 13 Sub) vs Kendall Grove (24-18 1 NC, 8 KO, 10 Sub)

Karta główna | Main card

83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #3 (17-8 1 NC, 7 KO, 1 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-0, 4 KO)

70,3 kg/155: lb Borys Mańkowski #4 (22-10-1, 3 KO, 8 Sub) vs Valeriu Mircea #8 (27-8-1, 11 KO, 12 Sub)

93 kg/205 lb: Łukasz Sudolski (10-1, 6 KO, 1 Sub) vs Kleber Raimundo Silva (20-12 1 NC, 13 KO, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk #7 (11-5, 10 KO) vs Marc Doussis (8-1 1 NC, 5 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański #3 (16-6, 4 KO, 3 Sub) vs Raul Tutarauli (31-6, 21 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-8 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Sahil Siraj (6-1, 5 KO)

70,3 kg/155 lb: Oskar Szczepaniak (3-1, 1 KO) vs Raimondas Krilavičius (6-2-1 1NC, 5 Sub)

83,9 kg/205 lb: Borys Dzikowski (2-0, 2 KO) vs Andre Langen (1-0, 1 KO)

KSW 78 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji z KSW 78. Początek sportowych emocji o godzinie 19:00. Zapraszamy serdecznie!

KSW 78 RELACJA NA ŻYWO. Gala KSW 78 LIVE w INTERNECIE [WYNIKI]

Przed nami wielkie emocje na gali KSW 78! W trakcie gali, która została zaplanowana na 21 stycznia 2023 roku dojdzie do wspaniałych pojedynków, jednak fani mocnych sportowych wrażeń bez wątpienia najbardziej czekają na starcie main-eventu: Michał Materla - Kendall Grove. Na ten rewanż fani czekali od lat, gdyż pierwszy pojedynek wojowników przeszedł do historii jako jedno z najbardziej krwawych i brutalnych w historii federacji. Wielkie emocje na gali KSW 78 zaplanowane są na godzinę 19:00. Zapraszamy do relacji na żywo na sport.se.pl.