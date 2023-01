KSW 78 TV TRANSMISJA NA ŻYWO KSW 78 GDZIE OBEJRZEĆ KSW DZISIAJ W TV ONLINE LIVE 21.01.

Piotr Szeliga już nie wytrzymał! Wygarnął wszystko Boxdelowi prosto w twarz "To się źle skończy"

Przed nami wielkie emocje na gali KSW 78. Fani sportów walki już od pojedynku między Mariuszem Pudzianowskim i Mamedem Khalidovem czekali na powrót elektryzujących starć w federacji. Tym razem będziemy świadkami elektryzującego pojedynku między Michałem Materlą a Kendallem Grovem. Zapowiadają się świetne emocje, a karta walk przygotowana na dzisiejszy wieczór jest naprawdę imponująca.

KSW 78: Karta walk.

Walka wieczoru | Main event

· 88,5 kg / 195 lb: Michał Materla #5 (31-9, 11 KO, 13 Sub) vs Kendall Grove (24-18 1 NC, 8 KO, 10 Sub)

Karta główna | Main card

· 83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #3 (17-8 1 NC, 7 KO, 1 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-0, 4 KO)

· 70,3 kg/155: lb Borys Mańkowski #4 (22-10-1, 3 KO, 8 Sub) vs Valeriu Mircea #8 (27-8-1, 11 KO, 12 Sub)

· 93 kg/205 lb: Łukasz Sudolski (10-1, 6 KO, 1 Sub) vs Kleber Raimundo Silva (20-12 1 NC, 13 KO, 3 Sub)

· 93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk #7 (11-5, 10 KO) vs Marc Doussis (8-1 1 NC, 5 KO, 3 Sub)

· 70,3 kg/155 lb: Roman Szymański #3 (16-6, 4 KO, 3 Sub) vs Raul Tutarauli (31-6, 21 KO, 3 Sub)

· 70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-8 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Sahil Siraj (6-1, 5 KO)

· 70,3 kg/155 lb: Oskar Szczepaniak (3-1, 1 KO) vs Raimondas Krilavičius (6-2-1 1NC, 5 Sub)

· 83,9 kg/205 lb: Borys Dzikowski (2-0, 2 KO) vs Andre Langen (1-0, 1 KO)

Gala KSW 78 zaplanowana została na sobotę 21 stycznia 2023 roku. Relacja live na sport.se.pl. Transmisja dostępna wyłącznie poprzez platformę Viaplay.