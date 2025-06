i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express & @mboxde/Facebook & @apostol.tomasz.dorozala/Instagram Marcin Najman & Michał Boxdel Baron & Apostoł Tomasz Dorożała

Wielkie grzmoty

Marcin Najman rzucał mięsem na lewo i prawo przed galą FAME. Cesarz zrównał z ziemią swojego rywala

Wielkimi krokami zbliża się gala FAME 26: Gold. Dla wielu fanów freak fightów będzie to nie lada gratka, ponieważ główną atrakcją tego wydarzenia będzie przede wszystkim Golden Tournament, do którego wkroczyło wielu sportowców tacy jak m.in. Norman Parke, Tomasz Sarara, Mateusz Kubiszyn, czy Daniel Omielańczuk. Poza tym dojdzie do sensacyjnego starcia pomiędzy Marcinem Najmanem, Apostołem Tomaszem i Boxdelem. "Cesarz" w trakcie programu "Cage" nie wytrzymał i mocno odpalił się na jednego ze swoich rywali.