Marcin Najman ściągnął koszulkę i pochwalił się metamorfozą. Tak zmieniło się ciało 44-latka. Przemiana, o jakiej wielu marzy

Marcin Najman nie będzie dobrze wspominał początku sierpnia, wówczas "El Testosteron" walczył na Clout MMA 1 z Andrzejem Fonfarą. 44-latek odniósł bolesną porażkę i pojedynek zakończył się po 16 sekundach. Najman trzy tygodnie od starcia pojechał do Stanów Zjednoczonych na wakacje. Warto zaznaczyć, że jego poprzedni rywal właśnie mieszka tam na co dzień, ale były pięściarz nie szukał szansy na rewanż. "Ojciec chrzestny polskich freak-fightów" na urlop udał się z żoną oraz córką, korzystając tam z ostatnich dni lata. "El Testosteron" jest znany z tego, że dużo udziela się w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się kolejnymi fotografiami z życia prywatnego ze swoimi fanami.

Marcin Najman nie mógł postąpić inaczej w takiej scenerii! "El Testosteron" ściągnął koszulkę i pochwalił się formą

Najman w ostatnim czasie skupił się bardziej na swojej formie. 44-latek co rusz chwali się kolejnymi sukcesami redukcji, a także świetną figurą swojej żony, co przyciągnęło sporą uwagę fanów. "El Testosteron" postanowił skomentować publikację "Super Expressu". - W "Super Expressie" piszą, że Julita w formie. To nie widzieli tego… W końcu trenuje Chodakowską - zaznaczył.

Tym razem Najman zrzucił koszulkę i pochwalił się formą, pozując na plaży. - Po tym jak od października zrzuciłem 13kg coraz częściej mylą mnie z Davidem Hasselhoffem - napisał, a przy tym porównał się do słynnego aktora.