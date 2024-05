Mariusz Pudzianowski bez ogródek o kobiecie w jego życiu! Szczere wyznanie gwiazdora KSW. Stanowcza reakcja, nie mógł tak tego zostawić

Wyjawił to!

Wygrał w turnieju FAME 1,5 miliona złotych. Trzy miesiące później ma 300 tysięcy. Wiadomo, co zrobił z pieniędzmi

Przez lata swojej sportowej kariery, Mariusz Pudzianowski dał poznać się swoim fanom od prawie każdej strony. Były strongman, a obecnie jeden z największych gwiazdorów federacji KSW nieustannie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych, gdzie publikuje kolejne posty i relacje. To jednak nie wystarczy wszystkim, którzy obserwują Mariusza Pudzianowskiego w sieci. Jeden z internautów wywołał stanowcza odpowiedź "Pudziana" w sprawie jego życia prywatnego mówiąc wprost o tym, że jego zdaniem siłaczowi potrzebna jest druga połówka w jego życiu. Pudzianowski, który niechętnie wypowiada się w sprawie kobiet i swoich relacji postanowił odsłonić kawałek swojego prywatnego życia i odpowiedział na komentarz mężczyzny.

Sonda Chciałbyś zobaczyć rewanż Materla - Pudzianowski? Oczywiście! To nie ma sensu Nie mam zdania

- Kobita by ci się przydała tylko Mariusz - napisał bez ogródek do Mariusza Pudzianowskiego internauta pod jednym z postów gwiazdora KSW. Na odpowiedź jednego z najsilniejszych ludzi na świecie nie trzeba było długo czekać. Postanowił on postawić sprawę jasno i zdradzić, że w tym aspekcie wszystko w jego życiu jest w najlepszym porządku.

- Ja ciepły nie jestem!!! Wszystko jest na miejscu. Zdrowy chłop aż za zdrowy - odparł krótko Pudzianowski jasno dając do zrozumienia, że w jego życiu nie brakuje drugiej połówki, jednak nie zamierza on się afiszować ze swoją miłością i pozostawia ją dla siebie.