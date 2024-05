Najpiękniejsza zawodniczka KSW pręży się w samym staniku. Gorące zdjęcie pobudziło fanów

FAME 22 na PGE Narodowym! To się dzieje! Mamy oficjalny komunikat freak fightowej organizacji

Karolina Owczarz jest zawodniczką KSW od 2018 roku. W tej federacji stoczyła już osiem walk, ale od ostatniej minął już ponad rok. Fani "Owcy" dawno nie mogli więc podziwiać jej w klatce, ale z pewnością o niej nie zapomnieli. 31-latka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych - tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 90 tysięcy użytkowników. Zawodniczka wywodząca się z boksu i była dziennikarka Polsatu Sport bardzo dba o tę formę kontaktu z fanami i wiele wskazuje na to, że już niedługo stoczy kolejną walkę. Niedawno podpisała nowy kontrakt z KSW, a ostatnio podsyciła tematu powrotu do klatki. Owczarz zrobiła to za pomocą prywatnego zdjęcia w samym staniku!

Krzysztof Rozpara o kulisach FAME 22 na PGE Narodowym! Wielkie zmiany w karcie walk, kolosalna kwota zorganizowania gali

Karolina Owczarz pobudziła fanów zdjęciem w samym staniku

Owczarz w luźnym wydaniu zrobiła sobie zdjęcie w lustrze, skupiając się na kolekcji pucharów za wygrane walki w KSW. Te stały na półce pod ścianą i odbiły się w lustrze. "Myślę, że to już czas najwyższy powiększyć kolekcję w tle. Śmigam na trening, miłego dnia" - napisała wprost piękna zawodniczka, która zapozowała do fotografii w czarnym staniku i różowych sportowych spodenkach. To właśnie jej wygląd i strój przykuł największą uwagę fanów. Jeden z nich liczył nawet na jeszcze odważniejsze zdjęcia.

"A może onlyfans?" - spytał wprost, sugerując Owczarz założenie konta na popularnym portalu słynącego z treści dla dorosłych. Zawodniczka KSW nie zostawiła jednak złudzeń. "A jak chcesz, to sobie zakładaj" - odpowiedziała. Inni fani nie byli tak bezpośredni i skupili się na komplementach. Wiele z nich było wyrażonych za pomocą wymownych emotikonów serc i ogni.