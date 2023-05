i Autor: Instagram/Wiktoria Czyżewska Wiktoria Czyżewska

Zobacz sam!

Seksowna zawodniczka KSW paradowała po treningu bez koszulki. Gorące zdjęcie rozpaliło zmysły fanów

Grzegorz Kuś 19:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Fani KSW odliczają już dni do gali XTB KSW Colosseum 2 na Stadionie Narodowym, ale 3 czerwca w klatce zabraknie kobiet. Dla zawodniczek KSW jest to z pewnością spory cios, a każda z nich marzy o walce na największym polskim obiekcie sportowym. Być może w przyszłości uda się to Wiktorii Czyżewskiej, która jest uznawana za jeden z największych talentów kobiecego MMA w Polsce. 19-latka może pochwalić się też zjawiskową urodą, a ostatnio rozpaliła zmysły fanów gorącym zdjęciem bez koszulki.