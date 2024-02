Wielka niespodzianka Clout MMA. Tede ogłoszony przez federację. Oficjalnie go przedstawili

Szokujące wieści tuż przed walką Schreiber - Goha Magical! Donieśli na Mariannę do posła PiS-u. Radykalne kroki influencerki

Tede nowym zawodnikiem Clout MMA! Na konferencji federacji freak-fightowej doszło do ogłoszenia, którego nie można było się spodziewać! Legenda polskiego rapu, która ostatnimi czasy związana była z "Kanałem Zero" Krzysztofa Stanowskiego wchodzi do gry w świat mieszanych sportów walki, jednak jeszcze nie wiadomo, w jakiej roli!

Na konferencji Clout MMA doszło do wielu starć między zawodnikami. Sama federacja przez cały czas mówiła, że będziemy świadkami wielu niespodzianek i największa z nich zadziwiła chyba wszystkich! Legenda polskiego rapu - Tede - zdecydował sie wejść do gry i zwiąże się z organizacją, jednak nie wiadomo jeszcze w jakiej roli. Pytany o udział w roli zawodnika zaprzeczył tej informacji i powiedział, że byłby w stanie brać udział w tym wszystkim, jeśli freak-fighty polegałyby na rozmowach. Czy możemy się w przyszłości spodziewać rapera jako osobę walczącą w oktagonie? Czas pokaże co przyniesie współpraca muzyka z federacją!