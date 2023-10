Tajemnicza wypowiedź szefa KSW o Mariuszu Pudzianowskim. Martin Lewandowski wykonywał do niego nerwowe telefony i... nie dostał zgody!

Od kiedy Krzysztof Radzikowski wraz ze swoim przyjacielem Dominikiem Abusem stał się ulubieńcem widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, popularność byłego strongmana wystrzeliła w powietrze, przez co więcej osób poznało siłacza rywalizującego przed laty m.in. z Mariuszem Pudzianowskim. Krzysztof Radzikowski dla wielu fanów obecnie może być wzorem do naśladowania, bowiem nieustannie potwierdza on, że nawet pomimo ponad czterdziestu lat na karku można pochwalić się sylwetką godną pozazdroszczenia. Teraz gwiazdor Gogglebox TTV pokazał, jak bardzo w ostatnich latach zmieniło się jego ciało.

Przemiana Krzysztofa Radzikowskiego z Gogglebox TTV wprawia w osłupienie! To, co stało się z jego ciałem może wielu zaskoczyć

W czasach, kiedy Krzysztof Radzikowski startował jeszcze w zawodach dla najsilniejszych ludzi na świecie, gwiazdor Gogglebox TTV musiał ważyć zdecydowanie więcej, niż ma to miejsce obecnie i potrafił wnosić na wagę nawet 150 kilogramów. Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło, co Radzikowski postanowił pokazać na zestawieniu swoich zdjęć z przeszłości z tym, jak ma to miejsce obecnie.

To, co stało się z ciałem Krzysztofa Radzikowskiego z Gogglebox TTV dla wielu będzie szokiem! Oniemieliśmy po zobaczeniu jego przemiany

Krzysztof Radzikowski postanowił podzielić się ze swoimi fanami tym, jak bardzo się zmienił, zamieszczając na Instagramie dwa zdjęcia z minionych lat oraz jedno obecne. Jak można zauważyć, na we wcześniejszych momentach swojego życia, gwiazdor Gogglebox był nie tylko młodszy oczywiście, ale również zdecydowanie tęższy. Obecnie ciało Krzysztofa Radzikowskiego dalej jest niezwykle muskularne, jednak zdecydowanie jest "mniejszy" względem swoich poprzednich wersji.

