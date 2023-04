Walka Boxdel - Najman dojdzie do skutku?! Szef FAME MMA przestał to ukrywać, przyznał się do tego publicznie

Mariusz Pudzianowski zwymiotował w czasie treningu do walki ze Szpilką! Dostał szmatę do ręki i musiał po sobie sprzątać

Marcin Najman już nie pierwszy raz udowadnia, że wie, jak wykorzystać media społecznościowe, aby próbować do głośnego pojedynku. Od pewnego czasu tematem numer jeden poruszanym przez doświadczonego zawodnika, jest konflikt z Boxdelem. Najman nieustannie go prowokuje i namawia do tego, aby w końcu zgodził się przyjąć propozycję walki. A ewentualny pojedynek cieszyłby się bez wątpienia ogromnym zainteresowaniem kibiców.

Boxdel kontra Najman? Mowa o wielkich pieniądzach

To co stoi na przeszkodzie, to w zasadzie decyzja Boxdela. Jeden z szefów FAME MMA już jakiś czas temu zapowiedział, że nie ma zamiaru przyjmować propozycji pojedynku i jak na razie tego zdania mocno się trzyma i nawet rzadko wypowiada się o Najmanie. Niedawno przyznał jednak, że ewentualna rywalizacja z "El Testosteronem" byłaby dla niego niebywale korzystna finansowo. W rozmowie z Mateuszem Kaniowskim dodał jednocześnie, że wciąż zależy mu na dobrym wizerunku.

Wielkie pieniądze za walkę Boxdel - Najman?

- Nie ukrywam, że to staje się dla mnie coraz bardziej atrakcyjne pod względem finansowym, ten pojedynek z tym gościem. Sam sobie też analizuję tego Najmana. Jednak jest jedna rzecz, która mnie bardzo hamuje do tego, żeby gdzieś tam z nim skrzyżować te rękawice. Boję się, że ludzie i fani FAME powiedzą: no widzisz Michał, raz gadasz to, raz to, raz go banujecie, później gadasz o jakieś potencjalnej walce z nim bo pojawia się jakaś oferta pieniężna. Mam pieniądze, nie potrzebuję kolejnej kasy, tylko chcę, żeby to wizerunkowo wyglądało spoko - wyjawił Boxdel.