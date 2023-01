Dawid Kubacki zwraca uwagę na pozytywy! Polak w szczerych słowach odniósł się do tej sytuacji

Dawid Kubacki podczas Pucharu Świata w sezonie 2022/2023 spisuje się świetnie. Polak pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, także zakończył zmagania podczas Turnieju Czterech Skoczni na drugim miejscu. Forma brązowego medalisty olimpijskiego jest bardzo dobra przez co wszyscy fani 32-latka mają nadzieję, że uda mu się zdobyć Kryształową Kulę po całym sezonie. Nie będzie o to łatwo, ponieważ Halvor Egner Granerud jest w coraz lepszej dyspozycji i na pewno ta rywalizacja nie ułatwi zdobycia trofeum Kubackiemu. W piątkowym konkursie w Sapporo Polak prowadził po pierwszej serii, jednak drugi skok nie był wystarczająco daleki, przez co to Ryoyu Kobayashi mógł cieszyć się ze zwycięstwa.

Dawid Kubacki odniósł się do przerwanej serii! Polak mimo wszystko jest zadowolony

W sobotnim konkursie Kubacki zajął czwarte miejsce, awansował po pierwszej serii o jedną lokatę, ale do podium stracił 11,3 pkt. Na antenie "Eurosportu" brązowy medalista olimpijski wypowiedział się na temat minionego konkursu. - Znowu czwarty. Trochę brakło do tego podium, ale i tak myślę, że mogę być z tego zadowolony. Mieliśmy zmienne warunki, a ja nie trafiłem zbyt dobrze, aby te skoki były na bardzo dobrym poziomie. Szkoda, miejsce tuż za podium zawsze najgorzej smakuje. Mimo wszystko to był fajny dzień, właśnie ze względu na skok. Ta skocznia jest specyficzna i na dole musi być troszeczkę wiatru, by dało się odlecieć. Tak jak to zrobiłem w kwalifikacjach. Wyleciałem z progu, byłem nisko, ale przechodząc za bulę, złapałem wiaterek. Jak się to zrobi, to można polecieć 20-30 metrów dalej. Belka była trochę wyższa, bo warunki były z tyłu, ale tutaj ciężko się lata przy takim wietrze. Dobrze, żeby na dole była cisza, ale jak wieje w plecy, to metry uciekają - podsumował Kubacki.

Kolejny konkurs w Sapporo odbędzie się w niedzielę o godzinie 2:00, poprzedzą go kwalifikacje o 0:30.