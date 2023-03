Dziewczyna Piotra Żyły jak... Kamil Stoch! Fani nie potrafili ukryć zachwytu, Marcelina Ziętek wybrała się w niezwykłe miejsce

Dla Piotra Żyły mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy były bardzo udane. W zasadzie to on miał najwięcej powodów do radości ze wszystkich polskich skoczków, bowiem nie tylko zdobył medal, ale okazał się po prostu najlepszy na skoczni normalnej i obronił złoty medal wywalczony dwa lata temu w Oberstdorfie. Niestety, później już tak dobrze nie było i m.in. słabsze skoki Piotra Żyły sprawiły, że Polacy zajęli dopiero 4. miejsce w konkursie drużynowym. Tym samym bez medalu do kraju wrócił choćby Kamil Stoch, dla którego to był rozczarowujący wynik. „Wiewiór” mógł w swoich zmaganiach liczyć na wsparcie Marceliny Ziętek, która nawet opublikowała specjalny wpis po zwycięstwie swojego partnera. Młoda aktorka i modelka często korzysta z Instagrama i teraz postanowiła pochwalić się zdjęciem z niezwykłego miejsca.

Marcelina Ziętek pochwaliła się niezwykła wizytą. Takie miejsce lubi również Stoch

Okazało się bowiem, że Marcelina Ziętek postanowiła udać się na... spacer z alpakami! W Polsce pojawiło się już sporo miejsc, które oferują tego typu rozrywkę – można spędzić czas z tymi niezwykłymi zwierzętami i odetchnąć od trudów codzienności. – Tylko dobra energia, tylko dobre chwile – podpisała dodatkowo opublikowane zdjęcia Marcelina Ziętek. Oczywiście fani emocjonalnie zareagowali w komentarzach m.in. pytając, gdzie mogą odnaleźć to miejsce. Co ciekawe, wielkim fanem tych zwierząt jest choćby Kamil Stoch, który także udostępniał niedawno zdjęcia z podobnego wypadu, na który udał się ze swoją żoną, Ewą Bilan-Stoch. Mistrz olimpijski porównywał nawet futro alpak z futrem... reniferów, co bardzo interesowało jego fanów.