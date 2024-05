Izabela Małysz kusi głębokim dekoltem i pokazuje luksusy. Za ten hotel trzeba zapłacić krocie. Adam Małysz wypoczywa w raju

Nie były to łatwe tygodnie i miesiące dla prezesa PZN. Adam Małysz nieustannie musiał odpowiadać na pytania związane z bardzo słabą postawą polskich skoczków i nie były to pytania łatwe. Kryzys reprezentacji biało-czerwonych był naprawdę duży i przed kolejnym sezonem niezbędne były zmiany. Nie brakowało dywagacji, czy z posadą nie pożegna się Thomas Thurnbichler, ale Austriak ma zaufanie i Małysza i ludzi z PZN. Teraz trwa nieco spokojniejszy okres, bo zawodnicy dopiero będą rozpoczynać przygotowania do kolejnych zmagań w Pucharze Świata.

Poznaliśmy majątek Adama Małysza i aż trudniej było złapać dech. Prawdziwa fortuna legendy. Kwota jaka śni się wielu

Izabela i Adam Małyszowie wypoczywają w luksusowym hotelu

Na wypoczynek zdecydował się również Adam Małysz. Na profilach w mediach społecznościowych legendy skoków narciarskich oraz jego żony, Izabeli, można zauważyć, że małżeństwo postanowiło wybrać się na wakacje. Z oznaczenia miejsca przez ukochaną prezesa PZN wynika, że wybrali kurort na Rodos, a konkretnie Mayia Exclusive Resort & Spa. W tym obiekcie wczasowicze mają wszystko, czego zapragną.

Hotelowy basen, sauna, strefa spa, pyszne, obfite śniadania, przestronne pokoje - wszystko to i wiele więcej można znaleźć właśnie w tym hotelu. I jak łatwo się domyślić, nie jest tanio. Na popularnych wyszukiwarkach z hotelami cena za dobę za jeden pokój dla dwóch osób zaczyna się od blisko 2 tysięcy zł.