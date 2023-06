Justyna Żyła skorzystała ze słońca. Zdjęła ubrania i wskoczyła do basenu, ten widok nas powalił

Kamil Stoch nie szczypał się w język. Ta zmiana nie przypadła mu do gustu, mocne słowa

Partnerka Piotra Żyły nie mogła się powstrzymać. Po zobaczeniu tego zdjęcia aż nas zatkało. Gorąca fotografia z basenu trafiła do sieci

tak to teraz wygląda

Justyna Żyła nie przestaje zadziwiać. Mimo że od małżeństwa z Piotrem Żyłą minęło już trochę czasu, a sama celebrytka już nie wzbudza skandali, to nadal jej życie bardzo ciekawi wszystkich obserwatorów. Tym razem gwiazda postanowiła pochwalić się tym, jak korzysta z uroków pięknej pogody i wstawiła na swoje media społecznościowe gorące zdjęcie, na którym prezentuje swoje piękne nogi. Obok takiej fotografii nie da się przejść obojętnie.

Słońce błyszczało, a Justyna Żyła prezentowała wdzięki. Gorące zdjęcie na mediach społecznościowych

Mimo że aktywność medialna Justyny Żyły nie jest już tak duża jak za czasów rozpadu jej związku z Piotrem Żyłą, tak zdaje się, że fani nadal lubią patrzeć na życie prywatne byłej żony skoczka narciarskiego. Mimo że na profilu byłej uczestniczki "Tańca z Gwiazdami" brakuje juz takich treści jak przed laty, to czasem możemy znaleźć smakowity kąsek. Tym razem, Żyła zadziwiła nas wyjątkowo gorącym zdjęciem z basenu, na którym wystawia do słońca swoje piękne i okazałe nogi. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Justyny Żyły, przejdź do galerii zamieszczonej w tekście.