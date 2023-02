Kamil Stoch odmówił rozmowy po PŚ Willingen. Thurnbichler zabrał głos, "Męczy się"

Porażające słowa polskiego skoczka. To wyznanie wstrząśnie każdym. Andrzej Stękała przestał się z tym kryć

Kamil Stoch odmówił występu przed kamerami po zakończonym konkursie Pucharu Świata w Willingen. Reprezentant Polski, który zajął dopiero 25. miejsce w trakcie zawodów został wytłumaczony przez trenera polskiej kadry, Thomasa Thurnbichlera, który jasno wyjawił, co stało za zachowaniem mistrza. Padły mocne słowa.

Kamil Stoch nie wystąpił przed kamerami po konkursie w Willingen. Trener tłumaczy

- - Dzisiaj rozmowy z Kamilem Stochem nie będzie. Przyszedł, przeprosił i powiedział, że trudno mu o takich skokach się wypowiadać. Więc dziś wywiadu z Kamilem Państwo nie usłyszycie - poinformował widzów "Eurosportu" dziennikarz stacji, Kacper Merk.

Do sprawy chwilę później odniósł się trener Polaków, Thomas Thurbichler, zaznaczając, że jego podopieczny jest zmęczony słabszymi występami i musi sobie wszystko dokładnie ułożyć.

- Męczy się. Musi pracować i powinien to zaakceptować, my też. Staramy się tak mocno, jak tylko możemy. Musi znaleźć czucie i wtedy się wyluzuje, co przyniesie efekty. Po prostu potrzeba pracy - mówił trener reprezentacji Polski.