Kamil Stoch ogłosił to wszem i wobec. Nie krył swojej radości, przyznał to wprost

Kamil Stoch stał się dla wielu młodszych kibiców skoków kimś porównywalnym do Adama Małysza dla poprzednich pokoleń. Wielu fanów martwiło się, że po erze „Orła z Wisły” braknie nam sukcesów na arenie międzynarodowej, ale Kamil Stoch godnie zastąpił Małysza, a do tego kolejnymi sukcesami kibiców rozpieszczali też Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Lata mijają i lada moment fani znów staną przed niepewnością – czy pojawi się ktoś, kto zastąpi Stocha, jak on zastąpił Małysza? Póki co jednak moment ten nie nadchodzi i skoczek z Zębu sam udowadnia, że ma w sobie jeszcze wiele zapału do dalszej rywalizacji.

Wymowny wpis Kamila Stocha. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Kamil Stoch już od pewnego czasu jest pytany, kiedy zakończy swoją karierę w skokach narciarskich. Trudno dziwić się takim pytaniom, gdyż w tym roku skończył on już 36 lat – w jego wieku Małysz był już od pewnego czasu na narciarskiej emeryturze i startował... w Rajdzie Dakar! Co więcej, Stoch po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata w sezonie 2020/21, a miejsce na podium (trzecie) zajął w sezonie 21/22. Fani mogą mieć jednak pewność, że póki co Stoch ma jeszcze wiele chęci do rywalizacji.

Kolejnym dowodem na to jest ostatni wpis Kamila Stocha w mediach społecznościowych. Polski skoczek udostępnił zdjęcie z szerokim uśmiechem na twarzy i bardzo wymownym podpisem - najpierw wyznał, że czuć już nadchodzącą zimę, a później zapewnił, że wciąż kocha to, co robi. – Zdjęcie tego nie oddaje, ale czuć już zimę. Pierwszy trening na skoczni po chorobie i pierwszy trening na torach lodowych - I like my job! – napisał pod zdjęciem ulubieniec polskich kibiców.

